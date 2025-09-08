تحدث موموني داجانو، لاعب منتخب بوركينا فاسو السابق، وهدافه التاريخي، عن المباراة المرتقبة أمام مصر والتي ستجمع بين الفريقين ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره بوركينا فاسو، الثلاثاء المقبل الموافق التاسع من شهر سبتمبر الجاري، لحساب منافسات الجولة الثامنة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

أدلى موموني داجانو، الهداف التاريخي لمنتخب بوركينا فاسو، بتصريحات عبر "يلا كورة" عن المباراة المرتقبة أمام مصر والتي ستجمع بين الفريقين غدًا الثلاثاء، والتي تحدث خلالها عن أهمية المواجهة.

وعبر موموني داجانو عن ثقته في منتخب بوركينا فاسو في الفوز والتأهل إلى كأس العالم، موضحًا أن المباراة غاية في الأهمية نظرًا لقيمة الفريقين، مؤكدًا على أن الثنائي من بين أفضل المنتخبات في القارة السمراء.

وقال موموني داجانو، في تصريحات لـ"يلا كورة": "مباراة بوركينا فاسو ومصر مباراة مهمة جدًا بالنسبة لبوركينا فاسو، لأننا مُلزمون بالفوز من أجل الحفاظ على فرصة التأهل".

وتابع: "نحن واثقون ومتفائلون لأننا نمتلك الإمكانات التي تؤهلنا لهزيمة هذا المنتخب المصري، حتى وإن كان يُعدّ نظريًا المرشح الأوفر حظًا".

وأتم حديثه: "نأمل أن يقدّم المنتخبان، اللذان يُعتبران من بين أفضل منتخبات إفريقيا (مصر وبوركينا فاسو)، مباراة مثالية تُختتم بنهاية مثالية، وهي فوز بوركينا فاسو".

مسيرة موموني داجانو

يملك موموني داجانو مسيرة مميزة حيث احترف في أكثر من دوري في أوروبا مثل البلجيكي والفرنسي، قبل أن يرحل صوب قارة آسيا عبر الدوري القطري، الذي ارتدى فيه أكثر من قميص.