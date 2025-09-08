المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
تصفيات كأس العالم.. أوغندا تخطف انتصارًا وتقلص الفارق مع الجزائر

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

09:47 م 08/09/2025
أوغندا

منتخب أوغندا

حقق منتخب أوغندا انتصارًا على حساب نظيره منتخب الصومال، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

مباراة أوغندا ضد الصومال انتهت بنتيجة (2-0)، التي أقيمت لحساب منافسات الجولة الثامنة من تصفيات مونديال أمريكا 2026.

فوز أوغندا

مباراة أوغندا ضد الصومال، حسمت خلال مجريات الشوط الأول، بعدما تقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 6، عن طريق ألان أوكيلو، ثم عزز بهدف ثاني من توقيع جود سيموغابي في الدقيقة 39.

ورفع منتخب أوغندا رصيده إلى 15 نقطة، في المركز الثاني، متفوقًا في فارق الأهداف عن موزمبيق صاحبة المركز الثالث، بنفس الرصيد من النقاط (15).

وتأجل حسم تأهل منتخب الجزائر إلى الجولة المقبلة، حيث إنه يحتاج إلى 3 نقاط لضمان تأهله دون النظر إلى نتائج مباراتي أوغندا أو موزمبيق في الجولة المقبلة من تصفيات المونديال.

ويحل منتخب أوغندا ضيفًا على نظيره منتخب بوتسوانا، يوم 6 أكتوبر المقبل، ثم يواجه الجزائر خارج أرضه، يوم 13 من الشهر نفسه، لحساب الجولتين التاسعة والعاشرة من تصفيات كأس العالم 2026.

تصفيات كأس العالم منتخب أوغندا منتخب الصومال

