خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، مرانه الختامي استعدادًا لمواجهة نظيره بوركينا فاسو، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره بوركينا فاسو، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ويقام اللقاء في ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو.

اختتم منتخب مصر تدريباته الجماعية، اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو، وبدء الفراعنة المران بإحماءات بدنية ومناورة، إلى جانب أداء بعض الجمل الفنية تبع ذلك فقرة تسديد على المرمى.

وحضر مران منتخب مصر، خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ومصطفى أبو زهرة عضو المجلس، وطارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في بوركينا فاسو.

موعد مباراة منتخب مصر

يواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، غدًا الثلاثاء الموافق التاسع من سبتمبر، في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية لكأس العالم.

وينطلق اللقاء بين مصر وبوركينا فاسو، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، وتنقل المباراة على 3 قنوات مختلفة، وهم: أون سبورت وMBC MASR 2 وSSC.