المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
بتروجت

بتروجت

0 3
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الدوري المصري
زد

زد

1 0
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري المصري
فاركو

فاركو

0 0
20:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

الدوري السعودي
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

0 0
18:25
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

3 1
21:00
الفتح

الفتح

الدوري الإسباني
اشبيلية

اشبيلية

- -
22:00
إلتشي

إلتشي

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

0 0
21:45
لوريان

لوريان

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

إحماءات بدنية ومناورة فنية.. منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

11:22 م 08/09/2025
منتخب مصر

تدريبات منتخب مصر

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، مرانه الختامي استعدادًا لمواجهة نظيره بوركينا فاسو، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره بوركينا فاسو، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ويقام اللقاء في ملعب 4 أغسطس بالعاصمة واجادوجو.

فارس عوض ضمنهم.. 4 معلقين على مباراة مصر وبوركينا فاسو

مران منتخب مصر

اختتم منتخب مصر تدريباته الجماعية، اليوم الإثنين، استعدادًا لمواجهة بوركينا فاسو، وبدء الفراعنة المران بإحماءات بدنية ومناورة، إلى جانب أداء بعض الجمل الفنية تبع ذلك فقرة تسديد على المرمى.

وحضر مران منتخب مصر، خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ومصطفى أبو زهرة عضو المجلس، وطارق أبو العينين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ورئيس بعثة المنتخب في بوركينا فاسو.

منتخب بوركينا فاسو يعلن عبر "يلا كورة" نهاية أزمة الزي أمام مصر

موعد مباراة منتخب مصر

يواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو، غدًا الثلاثاء الموافق التاسع من سبتمبر، في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية لكأس العالم.

وينطلق اللقاء بين مصر وبوركينا فاسو، غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة مساءً، وتنقل المباراة على 3 قنوات مختلفة، وهم: أون سبورت وMBC MASR 2 وSSC.

 

مباراة مصر القادمة
منتخب مصر كأس العالم تصفيات كأس العالم منتخب بوركينا فاسو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
زد

زد

1 0
الإسماعيلي

الإسماعيلي

70

عشرين دقيقة تفصلنا عن نهاية المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg