كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

تصفيات المونديال.. التعادل السلبي يحسم قمة الجابون وكوت ديفوار

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:03 م 09/09/2025
كوت ديفوار تحت 17 عامًا

الجابون ضد كوت ديفوار

انتهت المباراة المرتقبة بين المنتخب الجابوني ونظيره الإيفواري بالتعادل السلبي 0-0، في المواجهة التي أقيمت بالعاصمة ليبروفيل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

كوت ديفوار تحافظ على صدارة المجموعة بعد التعادل

دخل الفريقان اللقاء في صدارة المجموعة السادسة، حيث كان منتخب كوت ديفوار متصدرًا برصيد 19 نقطة، بينما جاء منتخب الجابون ثانيًا بفارق نقطة واحدة.

وكان الفوز لأي فريق سيمنحه السيطرة على الصدارة ويقربه خطوة تاريخية نحو التأهل المباشر لكأس العالم.

قدم منتخب الجابون أداءً قويًا بقيادة نجمه المخضرم بيير-إيميريك أوباميانج، مستفيدًا من الدعم الجماهيري الكبير، في محاولة للفوز الذي كان سيمنحه الصدارة.

أما كوت ديفوار، فقد اعتمدت على صلابتها الدفاعية، حيث لم تهتز شباكها طوال 8 جولات، وهو ما ظهر جليًا خلال المباراة، ليحافظوا على سلسلة لا هزيمة لهم.

موعد مباراة مصر المقبلة بعد التعادل مع بوركينا فاسو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

الكسندر اساك

الكسندر اساك
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
logo

تشيلسي

40,000,000

