انتهت المباراة المرتقبة بين المنتخب الجابوني ونظيره الإيفواري بالتعادل السلبي 0-0، في المواجهة التي أقيمت بالعاصمة ليبروفيل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

كوت ديفوار تحافظ على صدارة المجموعة بعد التعادل

دخل الفريقان اللقاء في صدارة المجموعة السادسة، حيث كان منتخب كوت ديفوار متصدرًا برصيد 19 نقطة، بينما جاء منتخب الجابون ثانيًا بفارق نقطة واحدة.

وكان الفوز لأي فريق سيمنحه السيطرة على الصدارة ويقربه خطوة تاريخية نحو التأهل المباشر لكأس العالم.

قدم منتخب الجابون أداءً قويًا بقيادة نجمه المخضرم بيير-إيميريك أوباميانج، مستفيدًا من الدعم الجماهيري الكبير، في محاولة للفوز الذي كان سيمنحه الصدارة.

أما كوت ديفوار، فقد اعتمدت على صلابتها الدفاعية، حيث لم تهتز شباكها طوال 8 جولات، وهو ما ظهر جليًا خلال المباراة، ليحافظوا على سلسلة لا هزيمة لهم.

