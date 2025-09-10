تعرض عمر مرموش جناح منتخب مصر ومانشستر سيتي لإصابة في ركبته أثناء مشاركته في لقاء بوركينا فاسو، أمس الثلاثاء، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتعادل منتخب مصر سلبيًا أمام بوركينا فاسو في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.

واكتفى مرموش بالمشاركة لمدة 9 دقائق أمام بوركينا فاسو قبل أن يغادر الملعب بعد التحام قوي مع أحد المدافعين.

شاهد لقطات من سقوط وإصابة عمر مرموش

مرموش يغيب عن ديربي مانشستر

أكد مانشستر سيتي في بيان رسمي أن النتائج الأولية للفحوصات الذي أجراها مرموش في مصر، أكدت أنه لن يكون متاحًا للمشاركة في ديربي مانشستر يونايتد.

ومن المقرر أن يقام ديربي سيتي ويونايتد يوم الأحد المقبل في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ما هي إصابة عمر مرموش؟

وفقًا للفخص المبدئي، أصيب عمر مرموش بكدمة في أوتار الركبة.

إصابة الكدمة في أوتار الركبة هي عبارة عن ثلاث عضلات موجودة في الجزء الخلفي من الفخذ، تساعد على ثني الركبة ومد الساق.

للاطلاع على كل ما يتعلق بتفاصيل إصابة الكدمة في أوتار الركبة وأسبابها وعلاجها.. اضغط هنا