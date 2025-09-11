المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلوج الروماني يعلن التعاقد مع الجزائري إسلام سليماني

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:50 م 11/09/2025
سليماني

المهاجم الجزائري المخضرم إسلام سليماني

أعلن نادي سي إف آر كلوج الروماني رسميًا عن ضم المهاجم الجزائري المخضرم إسلام سليماني إلى صفوف الفريق.

وقال النادي في بيان رسمي: "يسعدنا أن نرحب بإسلام سليماني، أفضل هداف في تاريخ المنتخب الجزائري، والذي ينضم إلينا ابتداءً من اليوم ليصبح المهاجم الجديد للفريق".

مسيرة حافلة بالأندية الأوروبية

وبدأ سليماني، البالغ من العمر 34 عامًا، مسيرته الاحترافية في شباب بلوزداد بالجزائر قبل أن ينتقل إلى سبورتينج لشبونة البرتغالي، حيث سجل 61 هدفًا وصنع 16 تمريرة حاسمة.

بفضل أدائه المتميز، انتقل بعدها إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، ولعب مع ليستر سيتي ونيوكاسل، كما خاض تجارب ناجحة في الدوري الفرنسي مع موناكو، الذي سجل خلاله 9 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة، بالإضافة إلى اللعب مع أولمبيك ليون وستاد بريستوا.

وسجل سليماني أيضًا حضورًا في الدوريات التركية مع فنربخشة، والبرازيلية مع كوريتيبا، وأندية بلجيكية مثل أندرلخت وويسترلو وميشلين، ما أكسبه خبرة واسعة ومتنوعة على المستوى الاحترافي.

إنجازات دولية

وعلى الصعيد الدولي، يعد إسلام سليماني أفضل هداف في تاريخ منتخب الجزائر، حيث شارك مع المنتخب في 102 مباراة سجل خلالها 46 هدفًا.

وكان جزءًا من تشكيلة الجزائر الفائزة بكأس الأمم الإفريقية عام 2019، كما شارك في كأس العالم 2014 وسجل هدفين.

ماذا يحتاج منتخب الجزائر من أجل التأهل لكأس العالم 2026؟

كأس الأمم الإفريقية إسلام سليماني الدوري الروماني سي إف آر كلوج

