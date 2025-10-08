المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
طاقم حكام جابوني لإدارة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:41 م 23/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الطاقم التحكيمي الذي سيدير مواجهة منتخب مصر أمام نظيره جيبوتي، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره جيبوتي، لحساب منافسات الجولة التاسعة من مواجهات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

أدار مباراتين للأهلي.. من هو حكم مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات المونديال؟

طاقم جابوني لمباراة منتخب مصر وجيبوتي

استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على تعيين طاقم تحكيم جابوني، لإدارة مباراة منتخب مصر أمام جيبوتي، بقيادة ميبيامي باتريس، ويعاونه الثنائي أبييني ندونج آموس، وإيتونو أوندو أوريل، ويتواجد دوس سانتوس أولاديو كحكم رابع.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز أمام جيبوتي، حيث يحتاج الفراعنة إلى نقطتين فقط من أجل خطف بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم 2026 بشكل رسمي، دون الالتفات لمواجهة الجولة العاشرة من التصفيات.

طالع ترتيب مجموعة منتخب مصر من هنا.

موعد وملعب مباراة منتخب مصر

يستضيف ملعب العربي الزاولي، بمدينة الدار البيضاء المغربية، مباراة منتخب مصر وجيبوتي، ومن المقرر أن تقام المواجهة في الثامن من شهر أكتوبر المقبل.

ويتربع منتخب مصر على قمة المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية لكأس العالم، برصيد 20 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوركينا الوصيف (15 نقطة).

مباراة جيبوتي القادمة
منتخب مصر كأس العالم منتخب جيبوتي

