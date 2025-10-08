المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
أدار مباراتين للأهلي.. من هو حكم مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات المونديال؟

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:44 م 23/09/2025
منتخب مصر

منتخب مصر - صورة أرشيفية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم حكام مباراة منتخب مصر مع المنتخب الجيبوتي، التي ستقام ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويلعب منتخب مصر مع جيبوتي مساء يوم 8 أكتوبر المقبل، ضمن مباريات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وأشار فيفا إلى أن الحكم الجابوني ميبيام باتريس سوف يدير مباراة منتخب مصر ضد جيبوتي.

للتعرف على طاقم حكام منتخب مصر وجيبوتي اضغط هنا

وفي السطور التالية نستعرض ما قدمه الحكم الجابوني مع الكرة المصري..

1- أدار مباراة لمنتخب مصر أمام إثيوبيا في ختام دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023، التي أقيمت في كوت ديفوار، وانتصر فيها منتخبنا الوطني بهدف دون رد.

2- أدار مباراة للنادي الأهلي ضد ميدياما الغاني التي أقيمت ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2023-24، والتي انتصر فيها الأهلي بهدف دون رد.

3- أدار مباراة الأهلي واستاد أبيدجان في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2024-25 والتي انتصر فيها الأهلي بنتيجة 4-2.

4- كما أدار الحكم صاحب الـ32 عامًا مباراة لبيراميدز مع أورلاندو بايرتس في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي والتي انتصر فيها بيراميدز بنتيجة 3-2.

ماذا يحتاج منتخب مصر من أجل كأس العالم؟

ويتقدم منتخب مصر بفارق 5 نقاط على بوركينا فاسو في المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، مع تبقي مباراتين في أكتوبر المقبل.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

ويضمن منتخب مصر الصعود لكأس العالم 2026 دون النظر إلى نتائج بوركينا فاسو إذا حصد نقطتين إضافيتين، ليصل إلى 22 نقطة، عدد نقاط لا يمكن أن يبلغه أي منتخب آخر في المجموعة.

ويلجأ منتخب مصر إلى فارق الأهداف، إذا حصل على نقطة وحيدة، مع فوز بوركينا فاسو في المباراتين المتبقيتين ضد سيراليون وإثيوبيا، حيث يصبح رصيد كل منهما 21 نقطة.

وبحسب لوائح الفصل بين منتخبين متساويين في عدد النقاط في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، يتم النظر إلى فارق الأهداف أولًا ثم المواجهات المباشرة.

- فارق أهداف منتخب مصر: +14

- فارق أهداف منتخب بوركينا فاسو: +12

يشار إلى أن منتخب مصر يتفوق في عامل المواجهات المباشرة على بوركينا فاسو، إذ انتصر على أرضه في استاد القاهرة (2-1) قبل أن يجبر الخصم على التعادل دون أهداف في العاصمة البوركينابية واجادوجو.

مباراة جيبوتي القادمة
