ذكرت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن أحد الأشخاص اعتدى على اللاعب نايف أكرد في المطار، أثناء انتظار رحلته للانضمام إلى منتخب المغرب.

ويرتدي صاحب الـ29 عامًا قميص أولمبيك مارسيليا هذا الموسم، بعد انضمامه له في الصيف.

الاعتداء على أكرد

أوضح موقع فوت ميركاتو الفرنسي أن أكرد تعرض لمحاولة اعتداء من أحد المشجعين في مطار مارينيان بمدينة مارسيليا، حيث كان المدافع المغربي مستعدًا للسفر من أجل الانضمام لقائمة منتخب بلاده.

ويخوض المنتخب المغربي مباراة تحصيل حاصل ضد الكونغو في تصفيات كأس العالم 2026 بعد أن حسم تأهله بالفعل، كما يلتقي البحرين وديًا.

وعن كواليس الاعتداء على أكرد، أكد الموقع الفرنسي أن شخصًا اقترب من اللاعب ثم طلب منه الحصول على صورة تذكارية، ورقم هاتفه أيضًا، قبل أن يحاول صفع مدافع مارسيليا على وجهه، دون مبرر.

وأضاف: "الشرطة تدخلت سريعًا من أجل السيطرة على الموقف، وأوقفت هذا المشجع واستجوبته".

وشدد التقرير على أن نايف أكرد لم يقدم أي شكوى رسمية، حيث كان اللاعب في عجلة من أمره من أجل الانضمام لقائمة منتخب المغرب.

ولعب نايف أكرد 7 مباريات مع فريق المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي في جميع المسابقات الرسمية، استطاع خلالها أن يسجل هدفًا.