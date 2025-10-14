وصل اللاعب الدولي المغربي نصير مزراوي، الظهير الأيمن لفريق مانشستر يونايتد، إلى ملعب محمد الخامس، مساء الإثنين، استعدادا للانضمام إلى معسكر منتخب أسود أطلس.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره البحريني يوم الخميس القادم، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يلاقي منتخب الكونغو في الملعب ذاته، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر الحالي.

وأشار موقع "البطولة" المغربي إلى أن مزراوي وصل إلى معسكر منتخب المغرب رغم عدم تواجد اسمه في القائمة الرسمية للتوقف الدولي الجاري التي أعلن عنها وليد الركراكي.

وكان اللاعب المغربي قد غاب عن تدريبات فريقه مانشستر يونايتد في الأيام الماضية، بسبب معاناته من مشاكل على مستوى اللياقة البدنية، حيث أوضح مدرب الفريق روبن أموريم أن مزراوي سيغيب حتى نهاية فترة التوقف الدولي.

وبالتالي وصول مزراوي لمعسكر منتخب المغرب سيجعل المدير الفني وليد الركراكي في حيرة شديدة بالأخص وأن الثنائي يلعب في مركز الظهير الأيمن.

قائمة منتخب المغرب لتوقف أكتوبر 2025

حراسة المرمى: ياسين بونو - المهدي الحرار - منير المحمدي.

خط الدفاع: نايف أكرد - جواد الياميق - أشرف حكيمي - نصير مزراوي - آدم ماسينا - عمر الهلالي - محمد الشيبي - عبد الكبير عبقار - سفيان الكرواني - يوسف بلعمري.

خط الوسط: إسماعيل الصيباري - بلال الخنوس - أسامة ترغالين - سفيان أمرابط - نائل العيناوي - إلياس بنصغير.

خط الهجوم: إبراهيم دياز - إلياس أخوماش - أمين عدلي - يوسف النصيري - أيوب الكعبي - حمزة إيجامان - شمس الدين طالبي - عبد الصمد الزلزولي.