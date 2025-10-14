المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 20 عاما
اوكرانيا - شباب

اوكرانيا - شباب

- -
22:30
إسبانيا - شباب

إسبانيا - شباب

الدوري المصري الممتاز - سيدات
المصري

المصري

- -
15:30
الأهلي

الأهلي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الزمالك

الزمالك

- -
15:30
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

- -
15:30
انبي

انبي

الدوري المصري الممتاز - سيدات
إس أي كا إف سـي الرياضي

إس أي كا إف سـي الرياضي

- -
15:30
بالم هيلز

بالم هيلز

الدوري المصري الممتاز - سيدات
زد

زد

- -
15:30
رع

رع

عاد لينافس الشيبي.. مزراوي يصل معسكر المغرب استعدادا لمباراتي البحرين والكونغو

محمد جلال

كتب - محمد جلال

01:30 ص 07/10/2025
مزراوي

نصير مزراوي - لاعب مانشستر يونايند

وصل اللاعب الدولي المغربي نصير مزراوي، الظهير الأيمن لفريق مانشستر يونايتد، إلى ملعب محمد الخامس، مساء الإثنين، استعدادا للانضمام إلى معسكر منتخب أسود أطلس.

ويواجه المنتخب المغربي نظيره البحريني يوم الخميس القادم، على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، على أن يلاقي منتخب الكونغو في الملعب ذاته، يوم الثلاثاء 14 أكتوبر الحالي.

وأشار موقع "البطولة" المغربي إلى أن مزراوي وصل إلى معسكر منتخب المغرب رغم عدم تواجد اسمه في القائمة الرسمية للتوقف الدولي الجاري التي أعلن عنها وليد الركراكي.

وكان اللاعب المغربي قد غاب عن تدريبات فريقه مانشستر يونايتد في الأيام الماضية، بسبب معاناته من مشاكل على مستوى اللياقة البدنية، حيث أوضح مدرب الفريق روبن أموريم أن مزراوي سيغيب حتى نهاية فترة التوقف الدولي.

وبالتالي وصول مزراوي لمعسكر منتخب المغرب سيجعل المدير الفني وليد الركراكي في حيرة شديدة بالأخص وأن الثنائي يلعب في مركز الظهير الأيمن.

وكان الشيبي قد قاد بيراميدز لنجاحات عديدة في الموسم الماضي منها التتويج بدوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والتتويج بكأس أفريقيا-آسيا- المحيط الهادئ بعد الفوز على الأهلي السعودي.

قائمة منتخب المغرب لتوقف أكتوبر 2025

حراسة المرمى: ياسين بونو - المهدي الحرار - منير المحمدي.

خط الدفاع: نايف أكرد - جواد الياميق - أشرف حكيمي - نصير مزراوي - آدم ماسينا - عمر الهلالي - محمد الشيبي - عبد الكبير عبقار - سفيان الكرواني - يوسف بلعمري.

خط الوسط: إسماعيل الصيباري - بلال الخنوس - أسامة ترغالين - سفيان أمرابط - نائل العيناوي - إلياس بنصغير.

خط الهجوم: إبراهيم دياز - إلياس أخوماش - أمين عدلي - يوسف النصيري - أيوب الكعبي - حمزة إيجامان - شمس الدين طالبي - عبد الصمد الزلزولي.

مباراة المغرب القادمة
أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

