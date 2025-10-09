أنعش منتخب ليبيريا حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل الإضافية إلى كأس العالم 2026، بعد فوزه الكبير على ضيفه منتخب ناميبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

ليبيريا ترفض الاستسلام في سباق المونديال

ودخل المنتخب الليبيري اللقاء بقوة، حيث افتتح أيوبا كوسياه التسجيل مبكرًا من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعزز سوليمانا مامادو باه التقدم بهدف ثانٍ عند الدقيقة التاسعة، لينتهي الشوط الأول بتفوق أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب ليبيريا أفضليته وأضاف إدوارد ليدلوم الهدف الثالث في الدقيقة 81، فيما قلّص ديفيد نديونييما الفارق لناميبيا قبل النهاية بدقيقتين فقط.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب ليبيريا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث بالمجموعة الثامنة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن ناميبيا الوصيفة، في حين حسم منتخب تونس صدارة المجموعة مبكرًا برصيد 22 نقطة.

وتتوزع المنتخبات الأفريقية الـ54 على تسع مجموعات تضم كل منها ستة فرق، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى المونديال.

بينما تخوض أفضل أربعة منتخبات في المركز الثاني مباريات فاصلة لتحديد ممثل القارة في الملحق العالمي المؤهل للبطولة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عام 2026.