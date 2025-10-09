المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ليبيريا تكتسح ناميبيا بثلاثية وتنعش آمالها في سباق المونديال

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:48 م 09/10/2025
ليبيريا

ليبيريا تُسقط ناميبيا بثلاثية

أنعش منتخب ليبيريا حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل الإضافية إلى كأس العالم 2026، بعد فوزه الكبير على ضيفه منتخب ناميبيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

ليبيريا ترفض الاستسلام في سباق المونديال

ودخل المنتخب الليبيري اللقاء بقوة، حيث افتتح أيوبا كوسياه التسجيل مبكرًا من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعزز سوليمانا مامادو باه التقدم بهدف ثانٍ عند الدقيقة التاسعة، لينتهي الشوط الأول بتفوق أصحاب الأرض بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب ليبيريا أفضليته وأضاف إدوارد ليدلوم الهدف الثالث في الدقيقة 81، فيما قلّص ديفيد نديونييما الفارق لناميبيا قبل النهاية بدقيقتين فقط.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب ليبيريا رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث بالمجموعة الثامنة، متأخرًا بفارق نقطة واحدة عن ناميبيا الوصيفة، في حين حسم منتخب تونس صدارة المجموعة مبكرًا برصيد 22 نقطة.

وتتوزع المنتخبات الأفريقية الـ54 على تسع مجموعات تضم كل منها ستة فرق، حيث يتأهل متصدر كل مجموعة مباشرة إلى المونديال.

بينما تخوض أفضل أربعة منتخبات في المركز الثاني مباريات فاصلة لتحديد ممثل القارة في الملحق العالمي المؤهل للبطولة المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عام 2026.

للاطلاع على نتائج مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم اضغط هنا

تصفيات أفريقيا ناميبيا ليبيريا منتخب تونس كأس العالم 2026 الملحق العالمي

