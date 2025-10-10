يشهد اليوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري، بعض المباريات في تصفيات كأس العالم 2026 بأفريقيا وأوروبا.

ويأتي على رأس المباريات، جنوب السودان والسنغال، والتي تحسم تأهل أسود التيرانجا إلى كأس العالم في حال الفوز.

كما يلعب منتخب جنوب أفريقيا أمام زيمبابوي، في مباراة قد تحسم المتأهل عن المجموعة الثالثة إلى كأس العالم.

وفي نفس المجموعة يلعب منتخب بنين أمام رواندا، وليسوتو ضد نيجيريا.

وعلى مستوى أوروبا، تقام مباراة قوية بين السويد وسويسرا، وفرنسا وأذربيجان، وألمانيا ضد لوكسمبرج.

وإليكم أبرز المباريات

تصفيات كأس العالم - أفريقيا

جنوب السودان - السنغال - الساعة 4 مساءً - منصة شاهد

توجو - الكونغو الديمقراطية - الساعة 4 مساءً - منصة شاهد

سيشيل - كوت ديفوار - الساعة 4 مساءً - منصة شاهد

جامبيا - الجابون - الساعة 4 مساءً - منصة شاهد

زيمبابوي - جنوب أفريقيا - الساعة 7 مساءً - منصة شاهد

ليسوتو - نيجيريا - الساعة 7 مساءً - منصة شاهد

رواند - بنين - الساعة 7 مساءً - منصة شاهد

تصفيات كأس العالم - أوروبا

السويد - سويسرا - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD4

فرنسا - أذربيجان - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

ألمانيا - لوكسمبرج - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD2.