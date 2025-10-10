المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

2 1
02:00
كوريا الجنوبية - شباب

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب السودان

جنوب السودان

- -
16:00
السنغال

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ساو تومي وبرينسيبي

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00
تونس

تونس

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
إذربيجان

إذربيجان

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
ليسوتو

ليسوتو

- -
19:00
نيجيريا

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كوسوفو

كوسوفو

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السودان

السودان

- -
16:00
موريتانيا

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
سيشيل

سيشيل

- -
16:00
كوت ديفوار

كوت ديفوار

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

جدول مباريات اليوم.. تصفيات كأس العالم 2026 في أفريقيا وأوروبا

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:10 ص 10/10/2025
السنغال

السنغال

يشهد اليوم الجمعة 10 أكتوبر الجاري، بعض المباريات في تصفيات كأس العالم 2026 بأفريقيا وأوروبا.

ويأتي على رأس المباريات، جنوب السودان والسنغال، والتي تحسم تأهل أسود التيرانجا إلى كأس العالم في حال الفوز.

كما يلعب منتخب جنوب أفريقيا أمام زيمبابوي، في مباراة قد تحسم المتأهل عن المجموعة الثالثة إلى كأس العالم.

وفي نفس المجموعة يلعب منتخب بنين أمام رواندا، وليسوتو ضد نيجيريا.

وعلى مستوى أوروبا، تقام مباراة قوية بين السويد وسويسرا، وفرنسا وأذربيجان، وألمانيا ضد لوكسمبرج.

طالع جدول مباريات اليوم من هنا

وإليكم أبرز المباريات

تصفيات كأس العالم - أفريقيا

جنوب السودان - السنغال - الساعة 4 مساءً - منصة شاهد

توجو - الكونغو الديمقراطية - الساعة 4 مساءً - منصة شاهد

سيشيل - كوت ديفوار - الساعة 4 مساءً - منصة شاهد

جامبيا - الجابون - الساعة 4 مساءً - منصة شاهد

زيمبابوي - جنوب أفريقيا - الساعة 7 مساءً - منصة شاهد

ليسوتو - نيجيريا - الساعة 7 مساءً - منصة شاهد

رواند - بنين - الساعة 7 مساءً - منصة شاهد

تصفيات كأس العالم - أوروبا

السويد - سويسرا - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD4

فرنسا - أذربيجان - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD1.

ألمانيا - لوكسمبرج - الساعة 9:45 مساءً - بي إن سبورتس HD2.

تصفيات كأس العالم فرنسا جدول مباريات اليوم كأس العالم 2026 مواعيد مباريات اليوم مباريات اليوم الجمعة السغال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في مشوار منتخب مصر نحو التأهل للمونديال؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg