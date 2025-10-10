أشعل منتخب نيجيريا سباق التأهل إلى كأس العالم 2026 بعدما انتصر على ليسوتو بنتيجة 2-1، اليوم الجمعة.

وأقيمت مباراة ليسوتو ضد نيجيريا على ملعب بيتر موكابا بجنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة التاسعة (قبل الأخيرة) من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

دخل منتخب نيجيريا المباراة بتشكيلة مكونة من:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي

خط الدفاع: إيكونج، كالفين باسي، فريدريك، برونو أونيمايتشي

خط الوسط: أليكس إووبي، ويلفريد نديدي، موسيس سيمون، أروكوداري

خط الهجوم: أديمولا لوكمان، أوسيمين

تفاصيل المباراة:

بدأت الخطورة مبكرًا من جانب نيجيريا بعد رأسية من لوكمان ولكن خرجت أعلى مرمى ليسوتو إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 15 كاد أن يرتكب حارس ليسوتو خطأً فادح بعد خروج خاطئ قبل أن ينقذ الكرة من أمام أوسيمين بعد ذلك.

واستمرت خطورة نسور نيجيريا في اللقاء ولكن بدون جدوى.

وفي الدقيقة 36 حاول أوسيمين تهديد مرمى ليسوتو برأسية ولكن كرته لم تكن بالقوة الكافية ووصلت في منتصف المرمى وتصدى لها حارس ليسوتو.

وأهدرت نيجيريا فرصة أخرى بعد تمريرة داخل منطقة الجزاء وصلت عند أوسيمين لعبها بلمسة رائعة لكن الكرة مرت بجوار مرمى ليسوتو إلى خارج الملعب.

وانتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين نيجيريا وليسوتو.

وفي الدقيقة 55 كسر نيجيريا صمود ليسوتو بعد عرضية ورأسية قوية من إيكونج داخل شباك ليسوتو، ليتقدم النسور بنتيجة 1-0.

وأهدرت نيجيريا الهدف الثاني في الدقيقة 63 بعد أن اصطدمت الكرة في القائم ثم إرتدت إلى موسيس سيمون الذي تلاعب بمدافعي ليسوتو ثم سددها قوية لكن أحد المدافعين تصدى لها من على خط المرمى لتصل في يد الحارس بعد ذلك.

وحاول ليسوتو بضربة رأس من ماكيلي ولكنها مرت بجوار مرمى نيجيريا إلى خارج الملعب في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 80 نجحت نيجيريا في تسجيل الهدف الثاني عن طريق أكور آدامز بصناعة من أوسيمين، ليتقدم النسور على ليسوتو بنتيجة 2-0.

واشتعلت الدقائق الأخيرة من اللقاء بعدما قلص منتخب ليسوتو الفارق بتسجيل الهدف الأول في شباك نيجيريا عن طريق هلومفو كالاكي، لتصبح النتيجة 2-1 في الدقيقة 83.

وكادت أن تسجل ليسوتو هدف التعادل في الدقيقة 90+5، حيث سقطت الكرة من يد حارس نيجيريا لتصل عند فوسي ماتلابي سددها أرضية لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى الخالي إلى خارج الملعب.

وانتهت أحداث المباراة بفوز منتخب نيجيريا على ليسوتو بنتيجة 2-1.

ترتيب المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم

بهذه النتيجة (2-1)، يشتعل صراع التأهل عن المجموعة الثالثة إلى كأس العالم 2026.

ورفعت نيجيريا رصيدها إلى 14 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب.

وتتصدر بنين المجموعة الثالثة برصيد 17 نقطة ويليها جنوب أفريقيا بـ15 نقطة.

وسيكون هناك مباراة حاسمة لنيجيريا ضد بنين في الجولة الأخيرة من التصفيات يوم الثلاثاء المقبل.

ويضمن المتصدر عن كل مجموعة التأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026؛ بينما تتنافس أفضل 4 فرق تحتل المركز الثاني ويتأهل الفائز من بينهم إلى الملحق العالمي.

