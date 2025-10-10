المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بنين تتجاوز رواندا بهدف قاتل.. وجنوب أفريقيا تتعثر في تصفيات كأس العالم

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

09:27 م 10/10/2025
منتخب بنين

منتخب بنين

خطف منتخب بنين فوزًا قاتلًا على حساب نظيره منتخب رواندا، بهدف دون رد، بينما سقط منتخب جنوب أفريقيا في فخ التعادل السلبي ضد زيمبابوي، في المجموعة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء انتصار بنين بفضل هدف مهاجمه توسين أيجون، في الدقيقة 80 من عمر اللقاء.

وفي المقابل فرط منتخب جنوب أفريقيا في صدارة المجموعة، بعدما أضاع نقطتين جديدتين في مشوار التصفيات، بالتعادل السلبي ضد منافسه زيمبابوي متذيل المجموعة.

واشتعلت المجموعة الثالثة في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، قبل جولة واحدة من النهاية، بعد انتصار نيجيريا على حساب ليسوتو، بهدفين مقابل هدف.

ورفع منتخب بنين رصيده إلى 17 نقطة، يتربع بها على صدارة جدول الترتيب، لكنه سوف يصطدم بنظيره منتخب نيجيريا الذي يتمسك بحظوظه في التأهل، بالجولة الأخيرة، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 14 نقطة.

وفي المقابل لا يزال منتخب جنوب أفريقيا يمتلك فرصة التأهل المباشر، بعدما تراجع لوصافة ترتيب المجموعة، برصيد 15 نقطة، وسيواجه رواندا في الجولة الأخيرة، منتظرًا هدية من كتيبة النسور النيجيرية.

 

تصفيات كأس العالم منتخب جنوب أفريقيا منتخب بنين

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

