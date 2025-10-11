فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقا تأديبيا ضد غينيا الاستوائية يوم الجمعة بعد عدم سفر الفريق لخوض مباراة ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ووفقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس"، فقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم أن لجنته التأديبية ستحقق في سبب عدم سفر منتخب غينيا الاستوائية للرجال إلى مالاوي لخوض مباراة مقررة يوم الخميس.

وكان كلا الفريقين لا يزالان يتنافسان على التأهل إلى الملحق بعد احتلالهما المركز الثاني في المجموعة خلف تونس المتأهلة.

يذكر أن غينيا الاستوائية خسرت مباراتيها الأوليين في نوفمبر الماضي بنتيجة 0-3 بعد أن قرر فيفا عدم أهلية القائد المخضرم إميليو نسوي لتمثيل البلاد، وكان نسوي قد سجل هدفي الفوز على ناميبيا وليبيريا بنتيجة 1-0.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب عبر "إنستجرام" أن اللاعبين صوتوا لصالح عدم السفر إلى المباراة، نظرا لمخاطر صحية بعد أن طلب منهم السفر ليلا والهبوط في مالاوي صباح يوم المباراة في ليلونجوي.

أوقف الاتحاد المحلي المدرب خوان ميشا على خلفية هذه الحادثة، وقال إن اللاعبين والمدرب أظهروا عدم احترام لشعب غينيا الاستوائية.

وأوضح اتحاد مالاوي لكرة القدم في بيان أن المباراة ألغيت بسبب تعقيدات سفر غير متوقعة للفريق الزائر.

وعادة ما يعاقب الاتحاد الدولي الفريق الذي لا يكمل مشوار تصفيات كأس العالم باعتباره مهزوما.