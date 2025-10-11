المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

7 منتخبات تتصارع على 3 مقاعد.. ترتيب أفضل ثوان بأفريقيا في تصفيات كأس العالم

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:25 ص 11/10/2025
كأس العالم 2026

كأس العالم 2026

ارتفعت معدلات الإثارة والتشويق مع الدخول في آخر جولتين من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في أمريكا وكندا والمكسيك.

أسدل الستار على مباريات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة، من تصفيات كأس العالم، والتي زادت من حدة الصراع في بعض المجموعات، لدرجة أن غالبية مقاعد أفضل مركز ثاني لخوض الملحق العالمي، لم تتضح كل معالمها بعد.

صراع تصفيات كأس العالم

الأمر لا يقتصر فقط على تحديد هوية أصحاب المركز الأول في كل مجموعات تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم، لأن احتلال المركز الثاني، سيحافظ على آمال 4 منتخبات ستلعب مباريات فاصلة، لتحديد المتأهل لخوض الملحق العالمي.

وبعد انسحاب إريتريا من المجموعة الرابعة، أصبحت معايير حساب صاحب المركز الثاني، ستتم بعد إلغاء نقاطه مع متذيل ترتيب مجموعته، قبل أن تتم المفاضلة بين أصحاب مركز الوصافة في كل المجموعات.

وفيما يلي كشف موقف أصحاب المركز الثاني في مجموعات تصفيات كأس العالم 2026:

المجموعة الأولى

تملك بوركينا فاسو 18 نقطة.

حصلت على 6 نقاط ضد جيبوتي، بالتالي بعد خصم النقاط، يصبح لديها 12.

تواجه إثيوبيا في الجولة الأخيرة.

المجموعة الثانية

تملك الكونغو الديمقراطية 19 نقطة.

حصلت على 6 نقاط ضد جنوب السودان، بالتالي بعد خصم النقاط، يصبح لديها 13.

تواجه السودان في الجولة الأخيرة.

المجموعة الثالثة

تملك جنوب أفريقيا 15 نقطة.

حصلت على 4 نقاط ضد زيمبابوي، بالتالي بعد خصم النقاط، يصبح لديها 11.

تواجه رواندا في الجولة الأخيرة.

المجموعة الرابعة

تملك الكاميرون 18 نقطة.

حصلت على 4 نقاط ضد إسواتيني، بالتالي بعد خصم النقاط، يصبح لديها 14.

تملك تواجه أنجولا في الجولة الأخيرة.

المجموعة الخامسة

تملك النيجر 12 نقطة.

تواجه زامبيا في الجولة الأخيرة.

المجموعة السادسة

تملك الجابون 22 نقطة.

حصلت على 6 نقاط ضد سيشل، بالتالي بعد خصم النقاط، يصبح لديها 16.

تواجه بوروندي في الجولة الأخيرة.

المجموعة السابعة

تملك أوغندا 18 نقطة.

حصلت على 6 نقاط ضد الصومال، بالتالي بعد خصم النقاط، يصبح لديها 12.

تواجه الجزائر في الجولة الأخيرة.

المجموعة الثامنة

تملك ناميبيا 15 نقطة.

حصلت على 6 نقاط ضد ساو توميه، بالتالي بعد خصم النقاط، يصبح لديها 9.

تواجه تونس في الجولة الأخيرة.

المجموعة التاسعة

تملك مدغشقر 19 نقطة.

حصلت على 6 نقاط ضد تشاد، بالتالي بعد خصم النقاط، يصبح لديها 13.

تواجه مالي في الجولة الأخيرة.

الترتيب الحالي لأفضل ثوانٍ في أفريقيا

الترتيب الحالي لأفضل مركز ثاني في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعد خصم النقاط ضد متذيل كل مجموعة:

  1. الجابون 16 نقطة.
  2. الكاميرون 14 نقطة.
  3. مدغشقر 13 نقطة.
  4. الكونغو الديمقراطية 13 نقطة.
  5. بوركينا فاسو 12 نقطة.
  6. النيجر 12 نقطة.
  7. أوغندا 12 نقطة.
  8. جنوب أفريقيا 11 نقطة.
  9. ناميبيا 9 نقطة.

نقاط الأخيرة قد تلعب دورًا مؤثرًا في تغيير مراكز هذه المنتخبات، مع اعتبار أن الجابون شبه ضمنت التواجد في المباريات الفاصلة، فيما لا تملك ناميبيا آمال للمنافسة.

بينما 7 منتخبات تتصارع على 3 بطاقات حائرة لخوض مباريات فاصلة حاسمة، لتحديد المتأهل الوحيد للمنافسة على مقعد أفريقي آخر في الملحق العالمي.

تصفيات كأس العالم كأس العالم 2026 تصفيات كأس العالم 2026

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

