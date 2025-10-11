حسمت منتخبات مصر وتونس والجزائر والمغرب تأهلها رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026.

فيما يشتعل الصراع بين 11 منتخبًا إفريقيًا آخر على الخمسة مقاعد المتبقية المؤهلة مباشرة إلى المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا العام المقبل، مع انطلاق الجولة العاشرة (الأخيرة) من التصفيات غدًا الأحد.

ويضم نظام التصفيات الإفريقية 9 مجموعات، بواقع 6 منتخبات في كل مجموعة، يتأهل صاحب الصدارة فقط مباشرة إلى كأس العالم.

بينما يخوض أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني بطولة ملحق قارية في المغرب، لتحديد الممثل الإفريقي في الملحق العالمي بين القارات.

المجموعة الأولى - مصر تحتفل بالتأهل

حسم منتخب مصر تأهله رسميًا بعدما تصدر المجموعة الأولى بـ23 نقطة، بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو.

ويستضيف "الفراعنة" غينيا بيساو في مباراة احتفالية بالقاهرة، بينما تأمل بوركينا فاسو في الفوز على إثيوبيا لتعزيز فرصها في دخول قائمة أفضل الثواني.

المجموعة الثانية - صراع ناري بين السنغال والكونغو الديمقراطية

يتصدر منتخب السنغال الترتيب بـ21 نقطة، يليه الكونغو الديمقراطية بـ19 نقطة.

ويكفي "أسود التيرانجا" الفوز على موريتانيا لضمان تأهلهم الرابع في تاريخهم، بينما يأمل منتخب "الفهود" في انتصار على السودان وتعثر السنغال، لانتزاع الصدارة بفارق نقطة.

المجموعة الثالثة – صراع ثلاثي بين بنين وجنوب إفريقيا ونيجيريا

تتصدر بنين بـ17 نقطة أمام جنوب إفريقيا (15) ونيجيريا (14) في صراع شرس حتى اللحظة الأخيرة.

وتحتاج بنين للفوز على نيجيريا لضمان تأهل تاريخي أول، بينما تترقب جنوب إفريقيا تعثر بنين أمام "النسور الخضراء" لانتزاع البطاقة.

أما نيجيريا ففرصتها الوحيدة الفوز وانتظار فشل منافسيها لتحقيق الحلم العالمي من جديد.

المجموعة الرابعة - الرأس الأخضر تقترب من إنجاز تاريخي

يتصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة بـ20 نقطة، متقدمًا على الكاميرون (18).

ويكفيه الفوز على إيسواتيني للصعود للمرة الأولى في تاريخه.

في المقابل، تحتاج الكاميرون للفوز على أنجولا وانتظار تعثر الرأس الأخضر، للحفاظ على تقاليد المشاركة المونديالية.

المجموعة الخامسة - المغرب نحو العلامة الكاملة

ضَمن المنتخب المغربي التأهل مبكرًا، ويتصدر بـ21 نقطة من 7 انتصارات متتالية، ويستضيف الكونغو في ختام مشواره، باحثًا عن فوز ثامن وتأكيد هيمنته الكاملة على المجموعة.

المجموعة السادسة - كوت ديفوار تحت الضغط أمام الجابون

تشتعل المنافسة بين كوت ديفوار المتصدر (23 نقطة) والجابون الوصيف (22 نقطة).

ويلعب الأفيال مع كينيا في أبيدجان، بينما يستقبل الجابون منتخب بوروندي.

الفوز يضمن للأفيال التأهل المباشر، بينما يحتاج الجابون للنقاط الثلاث وانتظار هدية من كينيا لتحقيق مشاركة أولى في المونديال.

المجموعة السابعة - الجزائر تطوي صفحة التصفيات

تأهل منتخب الجزائر رسميًا من الجولة الماضية، ويخوض مباراة شكلية أمام أوغندا، بينما تسعى موزمبيق وغينيا لتحسين ترتيبهما في المراكز التالية.

المجموعة الثامنة - تونس تتفوق بالأداء والنتائج

حقق منتخب تونس أعلى رصيد في التصفيات (25 نقطة) وضَمن التأهل رسميًا، ويستضيف ناميبيا في مباراة ختامية يسعى فيها للحفاظ على سجله المميز، بينما تتنافس ليبيريا ومالاوي على تحسين المراكز.

المجموعة التاسعة - غانا تقترب من حسم البطاقة

يتصدر منتخب غانا المجموعة بـ22 نقطة أمام مدغشقر (19)، ويكفيه التعادل أمام جزر القمر للتأهل رسميًا للمرة الخامسة في تاريخه.

ويمتلك الغانيون فارق أهداف مريحًا (+16 مقابل +8)، ما يجعل فرصتهم شبه مؤكدة حتى في حال الخسارة.