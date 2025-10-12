كشف الاتحاد النيجيري، عن نجاة بعثة المنتخب من حادث طائرة أثناء العودة من أنجولا، عقب مباراة ليسوتو في تصفيات كأس العالم 2026.

وفاز منتخب نيجيريا أمام ليسوتو، بنتيجة 2-1 يوم الجمعة الماضي في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد النيجيري في بيان رسمي: "منتخب نيجيريا وصل أخيرا إلى البلاد بعدما تأخر في أنجولا، بسبب مشاكل في الطائرة التي كانت تقلهم إلى الوطن بعد الفوز على ليسوتو في تصفيات كأس العالم".

و أكد بيان الاتحاد النيجيري سلامة جميع أفراد البعثة.

وتعرض طائرة منتخب نيجيريا لتشقق في الزجاج، بعد التحليق من مطار لواندا بعد التزويد بالوقود.

وخرج جميع أفراد البعثة دون أي إصابات، بعد التعامل الجيد من جانب الطيار.

ويستضيف منتخب نيجيريا نظيره بنين، يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الختامية من تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب نيجريا على أمل التأهل إلى الملحق المؤهل لكأس العالم 2026، بعد تقلص فرصه في التأهل المباشر.