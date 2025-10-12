المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

- -
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
19:00
فنلندا

فنلندا

نجاة بعثة نيجيريا من حادث طائرة قبل مواجهة بنين في تصيفات كأس العالم 2026

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:07 م 12/10/2025
طائرة نيجيريا

طائرة نيجيريا

كشف الاتحاد النيجيري، عن نجاة بعثة المنتخب من حادث طائرة أثناء العودة من أنجولا، عقب مباراة ليسوتو في تصفيات كأس العالم 2026.

وفاز منتخب نيجيريا أمام ليسوتو، بنتيجة 2-1 يوم الجمعة الماضي في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وقال الاتحاد النيجيري في بيان رسمي: "منتخب نيجيريا وصل أخيرا إلى البلاد بعدما تأخر في أنجولا، بسبب مشاكل في الطائرة التي كانت تقلهم إلى الوطن بعد الفوز على ليسوتو في تصفيات كأس العالم".

و أكد بيان الاتحاد النيجيري سلامة جميع أفراد البعثة.

وتعرض طائرة منتخب نيجيريا لتشقق في الزجاج، بعد التحليق من مطار لواندا بعد التزويد بالوقود.

وخرج جميع أفراد البعثة دون أي إصابات، بعد التعامل الجيد من جانب الطيار.

ويستضيف منتخب نيجيريا نظيره بنين، يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الختامية من تصفيات كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب نيجريا على أمل التأهل إلى الملحق المؤهل لكأس العالم 2026، بعد تقلص فرصه في التأهل المباشر.

مباراة نيجيريا القادمة
تصفيات كأس العالم نيجيريا كأس العالم 2026

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

