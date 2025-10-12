المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

0 0
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

0 0
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

0 0
19:00
فنلندا

فنلندا

5 منتخبات تحدد مصيرها.. موقف النيجر من بلوغ الملحق المؤهل إلى كأس العالم

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

06:37 م 12/10/2025
كأس العالم 2026

كأس العالم 2026

أحيا منتخب النيجر آماله في التأهل إلى الملحق الأفريقي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، في أمريكا وكندا والمكسيك، بعد الانتصار على زامبيا خارج الديار.

منتخب النيجر تمكن من تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026، ليحافظ على آمال بلوغ المحلق الأفريقي.

آمال الوصافة وبلوغ المحلق.. النيجر تهزم زامبيا في تصفيات كأس العالم.. طالع التفاصيل من هنا

موقف النيجر من ملحق كأس العالم

انتصار منتخب النيجر رفع رصيده إلى 15 نقطة، ليقفز إلى المركز الثاني، في الترتيب الخاص بالمنتخبات أصحاب مركز الوصافة في المجموعات التسعة.

حيث جاء ترتيب أفضل ثوانٍ في تصفيات كأس العالم 2026، على النحو الآتي:

1- الجابون 16 نقطة (+4).
2- النيجر: 15 نقطة (+1).
3- الكاميرون 14 نقطة (+9).
4- مدغشقر 13 نقطة (+4).
5- الكونغو الديمقراطية 13 نقطة (+3).
6- بوركينا فاسو 12 نقطة (+4).
7- أوغندا 12 نقطة (+3).
8- جنوب أفريقيا 11 نقطة (+1).
9- ناميبيا 9 نقطة (+1).

حال تساوي أكثر من منتخب في عدد النقاط، سيتم الفصل بينهم من خلال فارق الأهداف في المقام الأول، علمًا بأن منتخب النيجر فقط الذي خاض مباراته من الجولة الختامية من التصفيات.

ويتوقف مصير منتخب النيجر من العبور إلى الملحق الأفريقي المؤهل لمونديال 2026، على نتائج 5 منتخبات أخرى، أصحاب المراكز الثالث إلى السابع، لأن فارق الأهداف ليس في صالحها.

كاف يحدد.. نظام ومكان ومواعيد مباريات ملحق تصفيات كأس العالم 2026.. طالع التفاصيل من هنا

النيجر
النيجر
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم منتخب زامبيا منتخب النيجر كأس العالم 2026 مباراة النيجر وزامبيا

