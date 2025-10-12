أحيا منتخب النيجر آماله في التأهل إلى الملحق الأفريقي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، في أمريكا وكندا والمكسيك، بعد الانتصار على زامبيا خارج الديار.

منتخب النيجر تمكن من تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026، ليحافظ على آمال بلوغ المحلق الأفريقي.

موقف النيجر من ملحق كأس العالم

انتصار منتخب النيجر رفع رصيده إلى 15 نقطة، ليقفز إلى المركز الثاني، في الترتيب الخاص بالمنتخبات أصحاب مركز الوصافة في المجموعات التسعة.

حيث جاء ترتيب أفضل ثوانٍ في تصفيات كأس العالم 2026، على النحو الآتي:

1- الجابون 16 نقطة (+4).

2- النيجر: 15 نقطة (+1).

3- الكاميرون 14 نقطة (+9).

4- مدغشقر 13 نقطة (+4).

5- الكونغو الديمقراطية 13 نقطة (+3).

6- بوركينا فاسو 12 نقطة (+4).

7- أوغندا 12 نقطة (+3).

8- جنوب أفريقيا 11 نقطة (+1).

9- ناميبيا 9 نقطة (+1).

حال تساوي أكثر من منتخب في عدد النقاط، سيتم الفصل بينهم من خلال فارق الأهداف في المقام الأول، علمًا بأن منتخب النيجر فقط الذي خاض مباراته من الجولة الختامية من التصفيات.

ويتوقف مصير منتخب النيجر من العبور إلى الملحق الأفريقي المؤهل لمونديال 2026، على نتائج 5 منتخبات أخرى، أصحاب المراكز الثالث إلى السابع، لأن فارق الأهداف ليس في صالحها.

