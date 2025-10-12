تداولت تقارير صحفية أجنبية، اليوم الأحد، مفاجأة حول ظهور صورة النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول وقائد منتخب "الفراعنة"، ضمن انتخابات الرئاسة الكاميرونية التي تُعقد حاليًا.

وتم تداول صورة محمد صلاح ضمن قوائم الناخبين، حيث يظهر النجم المصري بقميص ليفربول، الفريق الذي يلعب في صفوفه منذ عام 2017.

وتم التحقق من صورة النجم المصري عبر الموقع الرسمي المنظم للانتخابات في الكاميرون، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين وسائل الإعلام الأجنبية والناخبين.

وكان صلاح قد قاد منتخب مصر مؤخرًا للتأهل إلى كأس العالم، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في صيف 2026.

ومن المقرر أن يغيب قائد منتخب مصر عن لقاء غينيا بيساو في ختام مرحلة المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026 بغرض الراحة، إلا أنه يتواجد مع المنتخب للاحتفال بالتأهل مع زملائه.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي التصفيات برصيد 9 أهداف، فيما يأتي الجزائري محمد الأمين عمورة، والمالي كاموري دومبيا في المركز الثاني برصيد 8 أهداف لكل منهما.