مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

0 0
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

4 0
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الدنمارك

الدنمارك

0 0
21:45
اليونان

اليونان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

29 12
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

0 0
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

0 0
22:00
مدغشقر

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

2 3
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

0 0
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

2 1
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

4 0
19:00
فنلندا

فنلندا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

مفاجأة.. صلاح يظهر في انتخابات الرئاسة الكاميرونية (صورة)

محمد همام

كتب - محمد همام

09:34 م 12/10/2025
محمد صلاح نجم منتخب مصر

محمد صلاح قائد منتخب مصر

تداولت تقارير صحفية أجنبية، اليوم الأحد، مفاجأة حول ظهور صورة النجم المصري محمد صلاح، هداف ليفربول وقائد منتخب "الفراعنة"، ضمن انتخابات الرئاسة الكاميرونية التي تُعقد حاليًا.

وتم تداول صورة محمد صلاح ضمن قوائم الناخبين، حيث يظهر النجم المصري بقميص ليفربول، الفريق الذي يلعب في صفوفه منذ عام 2017.

وتم التحقق من صورة النجم المصري عبر الموقع الرسمي المنظم للانتخابات في الكاميرون، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين وسائل الإعلام الأجنبية والناخبين.

وكان صلاح قد قاد منتخب مصر مؤخرًا للتأهل إلى كأس العالم، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك في صيف 2026.

ومن المقرر أن يغيب قائد منتخب مصر عن لقاء غينيا بيساو في ختام مرحلة المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026 بغرض الراحة، إلا أنه يتواجد مع المنتخب للاحتفال بالتأهل مع زملائه.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يتصدر ترتيب هدافي التصفيات برصيد 9 أهداف، فيما يأتي الجزائري محمد الأمين عمورة، والمالي كاموري دومبيا في المركز الثاني برصيد 8 أهداف لكل منهما.

صورة

تصفيات كأس العالم منتخب مصر كأس العالم ليفربول محمد صلاح

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

