تواجد النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني، في ملعب استاد القاهرة الدولي، لمساندة اللاعبين أمام منتخب غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكاس العالم.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر ضد غينيا بيساو، مساء اليوم الأحد، في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويدخل منتخب مصر هذه المباراة محتفلا بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد الفوز على جيبوتي في الجولة الماضية بنتيجة 3-0.

حضور صلاح والشناوي

ورغم قرار حسام حسن، مدرب منتخب مصر، باستبعاد محمد صلاح من مباراة غينيا بيساو ومحمد الشناوي، إلا أن الثنائي كانا في مدرجات استاد القاهرة لدعم اللاعبين نظرا لأهمية نتيجة المباراة من أجل التصنيف الدولي.

وظهر أيضًا رفقة محمد صلاح، الثنائي محمد الشناوي ولاعب الوسط مروان عطية، الذي تعرض للإيقاف بعد استقباله بطاقة صفراء في مباراة منتخب جيبوتي بالجولة التاسعة من التصفيات.

ويتجه محمد صلاح بعد هذه المباراة إلى إنجلترا من أجل استكمال مشواره مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما ينضم الثنائي محمد الشناوي ومروان عطية إلى النادي الأهلي، حيث ينتظرهم مدرب الفريق الجديد ييس توروب.

