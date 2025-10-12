المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

1 0
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

4 0
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الدنمارك

الدنمارك

1 0
21:45
اليونان

اليونان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

29 12
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

0 0
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

0 0
22:00
مدغشقر

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

2 3
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

0 0
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

2 1
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

4 0
19:00
فنلندا

فنلندا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رغم إراحتهما.. صلاح والشناوي يدعمان منتخب مصر أمام غينيا بيساو (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:59 م 12/10/2025
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg

تواجد النجم المصري الدولي محمد صلاح، لاعب منتخبنا الوطني، في ملعب استاد القاهرة الدولي، لمساندة اللاعبين أمام منتخب غينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكاس العالم.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة مصر ضد غينيا بيساو، مساء اليوم الأحد، في الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويدخل منتخب مصر هذه المباراة محتفلا بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك بعد الفوز على جيبوتي في الجولة الماضية بنتيجة 3-0.

حضور صلاح والشناوي

ورغم قرار حسام حسن، مدرب منتخب مصر، باستبعاد محمد صلاح من مباراة غينيا بيساو ومحمد الشناوي، إلا أن الثنائي كانا في مدرجات استاد القاهرة لدعم اللاعبين نظرا لأهمية نتيجة المباراة من أجل التصنيف الدولي.

وظهر أيضًا رفقة محمد صلاح، الثنائي محمد الشناوي ولاعب الوسط مروان عطية، الذي تعرض للإيقاف بعد استقباله بطاقة صفراء في مباراة منتخب جيبوتي بالجولة التاسعة من التصفيات.

ويتجه محمد صلاح بعد هذه المباراة إلى إنجلترا من أجل استكمال مشواره مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما ينضم الثنائي محمد الشناوي ومروان عطية إلى النادي الأهلي، حيث ينتظرهم مدرب الفريق الجديد ييس توروب.

لمشاهدة لحظة وجود صلاح والشناوي اضغط هنا أو تنقل عبر الألبوم

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
منتخب مصر تصفيات كأس العالم حسام حسن الشناوي صلاح غينيا بيساو مروان عطية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
مصر

مصر

1 0
غينيا بيساو

غينيا بيساو

10

جووووووووووووووووووووول محمد حمدي يسجل الهدف الاول لمنتخب مصر

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg