بهدف قدوس.. غانا إلى كأس العالم 2026

نجح منتخب غانا في التأهل إلى منافسات كأس العالم 2026، مساء اليوم الأحد.

وتأهل منتخب النجوم السوداء إلى كأس العالم 2026 بفضل تفوقه هذا المساء على ضيفه جزر القمر (1-0) في مباراة جمعت بينهما على ملعب أكرا في العاصمة الغانية.

غانا إلى كأس العالم 2026

يدين منتخب غانا بالفضل في تفوقه على جزر القمر إلى هدف محمد قدوس في الدقيقة 47.

وأحرز قدوس، الذي يعيش أفضل أوقاته في منافسات الدوري الإنجليزي مع توتنهام، هدف تأهل غانا إلى كأس العالم، بعدما تلقى تمريرة أرضية رائعة من زميله توماس بارتي.

وتصدر منتخب غانا ترتيب مجموعته في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، مبتعدًا بفارق 6 نقاط عن الوصيف مدغشقر.

ويظهر منتخب غانا في منافسات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، بعد 4 مشاركات في نسخ 2006 و2010 و2014 و2022.

ويحتفظ منتخب غانا بذكريات تاريخية في كأس العالم، خاصة في نسخة 2010 التي بلغ خلالها دور الثمانية قبل أن يودع أمام أوروجواي، بالخسارة في ركلات الحظ.

وأصبحت غانا خامس منتخب أفريقي يتأهل لكأس العالم 2026 بعد مصر والمغرب والجزائر وتونس، فيما بلغ عدد المنتخبات المتأهلة من جميع القارات 21 منتخبًا حتى الآن.