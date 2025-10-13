غانا رقم 21.. المتأهلون إلى كأس العالم 2026

انضمت غانا إلى قائمة المنتخبات المتأهلة لمنافسات كأس العالم 2026، اليوم الأحد.

وتقام منافسات كأس العالم 2026 في 3 دول، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على أن تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

تأهل غانا

تأهل منتخب النجوم السوداء إلى كأس العالم 2026 بفضل تفوقه على جزر القمر (1-0) في مباراة جمعت بينهما على ملعب أكرا في العاصمة الغانية.

ويدين منتخب غانا بالفضل في حسم تأهله لكأس العالم 206 إلى هدف محمد قدوس.

ويظهر منتخب غانا في منافسات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، بعد 4 مشاركات في نسخ 2006 و2010 و2014 و2022.

وأصبحت غانا خامس منتخب أفريقي يتأهل لكأس العالم 2026 بعد مصر وتونس والجزائر والمغرب، بينما ارتفع العدد الإجمالي إلى 21 منتخبًا.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

- أمريكا (المستضيف)

- كندا (المستضيف)

- المكسيك (المستضيف)

- مصر (أفريقيا)

- المغرب (أفريقيا)

- تونس (أفريقيا)

- الجزائر (أفريقيا)

- غانا (أفريقيا)

- اليابان (آسيا)

- إيران (آسيا)

- أوزبكستان (آسيا)

- كوريا الجنوبية (آسيا)

- الأردن (آسيا)

- أستراليا (آسيا)

- الأرجنتين (أمريكا الجنوبية)

- البرازيل (أمريكا الجنوبية)

- إكوادور (أمريكا الجنوبية)

- أوروجواي (أمريكا الجنوبية)

- باراجواي (أمريكا الجنوبية)

- كولومبيا (أمريكا الجنوبية)

- نيوزيلندا (أوقيانوسيا)