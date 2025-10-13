المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
الكاميرون

الكاميرون

- -
19:00
أنجـــــولا

أنجـــــولا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تونس

تونس

- -
16:00
ناميبيا

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
19:00
إيسواتيني

إيسواتيني

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ويلز

ويلز

- -
21:45
بلجيكا

بلجيكا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
كينشاسا

كينشاسا

- -
19:00
الأهلي

الأهلي

تصفيات كأس العالم-أوروبا
أيسلندا

أيسلندا

- -
21:45
فرنسا

فرنسا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

غانا رقم 21.. المتأهلون إلى كأس العالم 2026

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

12:08 ص 13/10/2025
غانا

منتخب غانا إلى كأس العالم 2026

انضمت غانا إلى قائمة المنتخبات المتأهلة لمنافسات كأس العالم 2026، اليوم الأحد.

وتقام منافسات كأس العالم 2026 في 3 دول، الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، على أن تشهد مشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في التاريخ.

تأهل غانا

تأهل منتخب النجوم السوداء إلى كأس العالم 2026 بفضل تفوقه على جزر القمر (1-0) في مباراة جمعت بينهما على ملعب أكرا في العاصمة الغانية.

ويدين منتخب غانا بالفضل في حسم تأهله لكأس العالم 206 إلى هدف محمد قدوس.

ويظهر منتخب غانا في منافسات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، بعد 4 مشاركات في نسخ 2006 و2010 و2014 و2022.

وأصبحت غانا خامس منتخب أفريقي يتأهل لكأس العالم 2026 بعد مصر وتونس والجزائر والمغرب، بينما ارتفع العدد الإجمالي إلى 21 منتخبًا.

المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026

- أمريكا (المستضيف)

- كندا (المستضيف)

- المكسيك (المستضيف)

- مصر (أفريقيا)

- المغرب (أفريقيا)

- تونس (أفريقيا)

- الجزائر (أفريقيا)

- غانا (أفريقيا)

- اليابان (آسيا)

- إيران (آسيا)

- أوزبكستان (آسيا)

- كوريا الجنوبية (آسيا)

- الأردن (آسيا)

- أستراليا (آسيا)

- الأرجنتين (أمريكا الجنوبية)

- البرازيل (أمريكا الجنوبية)

- إكوادور (أمريكا الجنوبية)

- أوروجواي (أمريكا الجنوبية)

- باراجواي (أمريكا الجنوبية)

- كولومبيا (أمريكا الجنوبية)

- نيوزيلندا (أوقيانوسيا)

غانا كأس العالم 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg