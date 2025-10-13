المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بدون هزيمة.. تونس تختتم تصفيات كأس العالم 2026 بالفوز على ناميبيا

إبراهيم علي

كتب - إبراهيم علي

05:54 م 13/10/2025
تونس - فرجاني ساسي

منتخب تونس

اختتم منتخب تونس مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، بالفوز على منتخب ناميبيا بثلاثة أهداف دون رد.

والتقى منتخب تونس مع نظيره الناميبي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2026.

وسجل علي العابدي هدف منتخب تونس الأول في المباراة عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 28 من زمن اللقاء.

وأحرز حنبعل المجبري الهدف الثاني لنسور قرطاج في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

وسجل فرجاني ساسي الهدف الثالث لمنتخب تونس في الدقيقة 64 من زمن اللقاء.

وأنهى منتخب تونس مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 28 نقطة، من 9 انتصارات وتعادل وحيد.

وسبق وحسم منتخب تونس تأهله إلى كأس العالم 2026 في التوقف الدولي لشهر سبتمبر الماضي.

ويعتبر منتخب تونس هو أحد 5 منتخبات أفريقية تأهلت إلى كأس العالم 2026، برفقة منتخبات مصر، الجزائر، المغرب وغانا.

وتوقف رصيد منتخب ناميبيا عند 15 نقطة في المركز الثاني في المجموعة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2026.

تونس
تونس
أخبار إحصائيات
تونس ناميبيا تصفيات كأس العالم 2026

