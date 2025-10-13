المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الحلم أصبح حقيقة.. كاب فيردي يتأهل لأول مرة إلى كأس العالم 2026

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:01 م 13/10/2025
منتخب كاب فيردي - صورة أرشيفية

كاب فيردي - صورة أرشيفية

حسم منتخب كاب فيردي تأهله إلى نهائيات كأس العالم بعدما انتصر مساء اليوم الإثنين، على منتخب إسواتيني بنتيجة 3-0.

وانتصر منتخب كاب فيردي على إسواتيني مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

سجل ثنائية كاب فيردي أمام إسواتيني اليوم دايلون ليفرامينتو في الدقيقة 48، ثم أحرز ويلي سيميدو الهدف الثاني في الدقيقة 54 من زمن الشوط الثاني، وقبل نهاية المباراة وبالتحديد عند الدقيقة 90+2 سجل ستوبيرا الهدف الثالث لمنتخب كاب فيردي لينهي المباراة متفوقا بنتيجة 3-0.

وبهذه النتيجة، يصعد منتخب كاب فيردي لنهائيات البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعدما احتل صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 23 نقطة.

وتفوق منتخب كاب فيردي على منتخب الكاميرون صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة من التصفيات برصيد 19 نقطة، أما منتخب إسواتيني ظل كما هو برصيد 3 نقاط في المركز السادس والأخير من المجموعة.

ويعد هذا التأهل الأول لمنتخب كاب فيردي في تاريخه، حيث لم يسبق له التأهل ليحقق حلمه بكتابة فصل جديد في كتاب التاريخ.

الكاميرون كاب فيردي كأس العالم 2026 إسواتيني

