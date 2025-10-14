المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
المدرب العام لمنتخب مصر: محمد شريف ليس في حساباتنا.. ونتابع صلاح محسن

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

11:13 ص 14/10/2025
جهاز منتخب مصر

الجهاز الفني لمنتخب مصر

يرى طارق سليمان المدرب العام لمنتخب مصر أن هناك ندرة في مركز المهاجم بسبب قلة اللاعبين الجيدين، كاشفًا عن سبب عدم ضم صلاح محسن في المعسكر الماضي.

ونجح منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن في حسم التأهل رسميًا إلى كأس العالم 2026 وذلك للمرة الرابعة في تاريخه.

ويعتمد منتخب مصر في الفترة الماضية على مصطفى محمد وأسامة فيصل في قيادة الهجوم.

وقال سليمان في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "هناك ندرة في مركز المهاجم، وما زلنا نبحث في الدوري عن اللاعب الذي يمتلك الإمكانيات لكي نضمه على الفور".

وأضاف: "صلاح محسن كان ضمن خياراتنا في المعسكر الماضي ولكن الإصابة منعت ضمه، والجهاز الفني يتواصل معه دائما ونتابعه باستمرار".

وأكمل: "مروان حمدي (بيراميدز) ومحمد شريف (الأهلي) بعيدان عن حسابات الجهاز الفني في الوقت الحالي وهذا ليس تقليلا منهما".

وتابع: "منتخب مصر يحتاج اللاعب الذي يخلق لنفسه الفرص ويمتلك القدرة على الضغط ويكون محطة بالنسبة لزملائه، هذا هو مواصفات المهاجم بالنسبة لنا".

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر دورة ودية في الإمارات خلال شهر نوفمبر المقبل وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا والتي ستستضيفها المغرب في الفترة بين 21 ديسمبر حتى 18 يناير المقبلين.

اقرأ أيضًا:

طالع ترتيب تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم من هنا

مدرب منتخب مصر: وارد أن نضم عبدالله السعيد في أمم أفريقيا.. وأزمة عاشور انتهت

الأهلي الزمالك منتخب مصر كأس العالم صلاح محسن محمد شريف

أخبار تهمك

