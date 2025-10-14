المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

- -
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

- -
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

- -
22:00
موريتانيا

موريتانيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

من أيسلندا إلى كاب فيردي.. حكايات المنتخبات الصغيرة في بطولات الكبار

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

11:20 ص 14/10/2025
كاب فيردي

كاب فيردي

حققت كاب فيردي (الرأس الأخضر) إنجازًا تاريخيًا بتأهلها لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعد فوزها الكبير على إيسواتيني بثلاثية نظيفة في ختام مشوار التصفيات.

تُعد كاب فيردي، الجزيرة الصغيرة الواقعة قبالة الساحل الغربي لإفريقيا، ثاني أصغر دولة في التاريخ تتأهل إلى المونديال منذ انطلاق البطولة عام 1930، إذ يبلغ عدد سكانها نحو 525 ألف نسمة فقط، أي أقل من ولاية فيرمونت الأميركية.

فيما يلي نظرة على أصغر الدول التي وصلت إلى نهائيات كأس العالم استنادًا إلى عدد سكانها عند المشاركة:

أيسلندا – المعجزة الأوروبية

دخلت أيسلندا التاريخ عام 2018 عندما أصبحت أصغر دولة على الإطلاق تشارك في كأس العالم بعدد سكان يزيد قليلًا على 350 ألف نسمة.

وجاء تأهلها بعد عامين من الإقصاء التاريخي لإنجلترا من يورو 2016، وظهورها القوي الذي ألهم عشاق الكرة حول العالم. وفي مونديال روسيا، تعادلت أيسلندا مع الأرجنتين لكنها ودعت البطولة من الدور الأول بعد خسارتين أمام كرواتيا ونيجيريا.

كاب فيردي – مفاجأة إفريقيا الجديدة

نجح منتخب كاب فيردي في تصدر مجموعته في التصفيات الأفريقية متفوقًا على الكاميرون، أحد كبار القارة، ليحجز بطاقة التأهل التاريخية.

ورغم كونها دولة حديثة الاستقلال عن البرتغال قبل نحو 50 عامًا، فإنها تركت بصمتها في القارة بالمشاركة أربع مرات في كأس الأمم الأفريقية، وبلوغ ربع النهائي عامي 2013 و2023.

وتعد كاب فيردي أصغر الدول المشاركة في مونديال 2026 الذي سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

باراجواي – البداية من مونديال 1930

عندما شاركت باراجواي في النسخة الأولى لكأس العالم عام 1930، كان عدد سكانها لا يتجاوز المليون نسمة.

ورغم خروجها من الدور الأول، فإنها تركت انطباعًا قويًا بفوزها على بلجيكا. واليوم، بعد ما يقرب من قرن، تعود باراجواي للمشاركة التاسعة في المونديال بعد انتزاعها آخر بطاقات أمريكا الجنوبية للتأهل المباشر.

ترينيداد وتوباجو – ظهور وحيد لا يُنسى

دخلت ترينيداد وتوباجو التاريخ في مونديال 2006 بألمانيا كأصغر دولة مشاركة في تلك النسخة بعدد سكان يبلغ 1.3 مليون نسمة فقط.

قدّمت أداءً مشرفًا، إذ تعادلت مع السويد وخسرت بصعوبة أمام إنجلترا وباراجواي، لكنها لم تتمكن من العودة إلى كأس العالم منذ ذلك الحين.

إيرلندا الشمالية – إنجاز الخمسينيات

عندما تأهلت إيرلندا الشمالية إلى كأس العالم عام 1958، كان عدد سكانها نحو 1.4 مليون نسمة فقط.

قدمت أداءً رائعًا، إذ تغلبت على تشيكوسلوفاكيا وتعادلت مع ألمانيا، قبل أن تودّع البطولة أمام فرنسا في الأدوار الإقصائية. كما كررت المشاركة في نسختي 1982 و1986، لتظل واحدة من أصغر الدول الأوروبية التي تركت بصمة في المونديال.

كأس العالم أفريقيا كاب فيردي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg