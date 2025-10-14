المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 0
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

1 0
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

- -
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

3 0
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

- -
22:00
موريتانيا

موريتانيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

استعدادا لمعسكر نوفمبر و كأس الأمم ..المنتخب يغلق الظهور الإعلامي

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

01:43 م 14/10/2025
منتخب مصر

منتخب مصر

اتخذ إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، قرارًا بالإكتفاء بالظهور الإعلامي لأعضاء الجهاز المعاون، وذلك عقب التأهل لبطولة كأس العالم 2026، وفقًا للبيان المرسل للصحفيين.

وفاز منتخب مصر في مباراتيه أمام جيبوتي وغينيا بيساو في أكتوبر، وضمن التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد احتلاله صدارة مجموعته بالتصفيات.

ويأتي القرار المتخذ، بعد أن سمح إبراهيم حسن بظهور أفراد الجهاز واللاعبين في مختلف و سائل الإعلام منذ أسبوع، وتحديدًا من يوم 8 أكتوبر عقب مباراة الفراعنة أمام جيبوتي.

وتقدم إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، بالشكر لجميع وسائل الإعلام من قنوات وصحف ومواقع إليكترونية، مؤكدًا على أن الفترة المقبلة تحتاج للتركيز والاستعداد والترتيب للمعسكرات المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات أمم أفريقيا التي تنطلق 21 ديسمبر، ومن المرتقب أن يخوض الفراعنة مواجهتين وديتين في معسكر نوفمبر القادم.

جدول مباريات اليوم 

تصفيات كأس العالم منتخب مصر كأس أمم أفريقيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
السعودية

السعودية

- -
العراق

العراق

2

ويجلس على مقاعد بدلاء السعودية: عبد الرحمن الصانبي، محمد اليامي، نواف بوشل، علي مجرشي، سعد آل موسى، عبد الإله العمري، علي الحسن، زياد الجهني، متعب الحربي، عبد الله الحمدان، مروان الصحفي، صالح الشهري.

تفاصيل المباراة
مباشر
قطر

قطر

1 0
الإمارات

الإمارات

66

اجمالي التسديدات: الإمارات 4- قطر 6

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg