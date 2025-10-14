اتخذ إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، قرارًا بالإكتفاء بالظهور الإعلامي لأعضاء الجهاز المعاون، وذلك عقب التأهل لبطولة كأس العالم 2026، وفقًا للبيان المرسل للصحفيين.

وفاز منتخب مصر في مباراتيه أمام جيبوتي وغينيا بيساو في أكتوبر، وضمن التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد احتلاله صدارة مجموعته بالتصفيات.

ويأتي القرار المتخذ، بعد أن سمح إبراهيم حسن بظهور أفراد الجهاز واللاعبين في مختلف و سائل الإعلام منذ أسبوع، وتحديدًا من يوم 8 أكتوبر عقب مباراة الفراعنة أمام جيبوتي.

وتقدم إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، بالشكر لجميع وسائل الإعلام من قنوات وصحف ومواقع إليكترونية، مؤكدًا على أن الفترة المقبلة تحتاج للتركيز والاستعداد والترتيب للمعسكرات المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات أمم أفريقيا التي تنطلق 21 ديسمبر، ومن المرتقب أن يخوض الفراعنة مواجهتين وديتين في معسكر نوفمبر القادم.

