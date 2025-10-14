المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

2 0
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

- -
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

- -
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

2 0
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

- -
22:00
موريتانيا

موريتانيا

بحثا عن التأهل.. نيجيريا تتسلح بأوسيمين أمام بنين في تصفيات المونديال

محمد جلال

كتب - محمد جلال

06:27 م 14/10/2025
نيجيريا

منتخب نيجيريا - صورة أرشيفية

شهد تشكيل منتخب نيجيريا إجراء 4 تعديلات خلال مباراته مع منتخب بنين، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويستعد منتخب نيجيريا لمواجهة بنين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتطلع منتخب نيجيريا لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل اعتلاء قمة المجموعة الثالثة المشتعلة للغاية حتى الآن، حيث تحتل بنين المركز الأول برصيد 17 نقطة، ويأتي من خلفه منتخب جنوب أفريقيا برصيد 15 نقطة، ومن ثم نيجيريا برصيد 14 نقطة.

يُشار إلى أن منتخب جنوب أفريقيا سيلتقي مع منتخب رواندا، في نفس الجولة لحسم المتأهل من هذه المجموعة الصعبة.

ويدخل منتخب نيجيريا هذه المباراة بـ4 تغييرات مقارنة بمواجهة ليسوتو الأخيرة في التصفيات، حيث يشارك كلا من: "زيدو سانوسي، سيمي أجاي، صامويل تشوكويزي، أكور آدامز".

وجاء تشكيل منتخب نيجيريا كالتالي:

ستانلي نوابيلي في حراسة المرمى.

في الدفاع: بنيامين فريدريك، يدو سانوسي، ويلفريد نديدي، سيمي أجاي.

في الوسط: موسيس سيمون، أليكس أوبي، كالفن باسي.

في الهجوم: أكور آدامز، صامويل تشوكويزي، فيكتور أوسيمين.

وعلى مقاعد البدلاء: "أديبايو أديلي، إيكونج، تولو أروكوداري، فرانك أونيكا، برونو أونيمايتشي، أحمد عبد الله، أماس أوباسوجي، كريستانتوس أوتشي، تيريم موفي، أولاكونلي أولوسيجون".

نيجيريا
نيجيريا
تصفيات كأس العالم بنين نيجيريا أوسيمين

ما قبل المباراة
قطر

قطر

- -
الإمارات

الإمارات

5

بدلاء منتخب الإمارات: علي خصيف، حمد المقبالي، عبد الله رمضان، إريك دي مينيزيس، خليفة الحمادي، خالد الظنحاني، ماجد حسن، لوان بيريرا، حارب عبد الله، فابيو ليما، برونو دي أوليفيرا، سلطان عادل.

تفاصيل المباراة
مباشر
نيجيريا

نيجيريا

2 0
بنين

بنين

50

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب نيجيريا على بنين بهدفين دون رد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
