شهد تشكيل منتخب نيجيريا إجراء 4 تعديلات خلال مباراته مع منتخب بنين، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويستعد منتخب نيجيريا لمواجهة بنين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويتطلع منتخب نيجيريا لتحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل اعتلاء قمة المجموعة الثالثة المشتعلة للغاية حتى الآن، حيث تحتل بنين المركز الأول برصيد 17 نقطة، ويأتي من خلفه منتخب جنوب أفريقيا برصيد 15 نقطة، ومن ثم نيجيريا برصيد 14 نقطة.

يُشار إلى أن منتخب جنوب أفريقيا سيلتقي مع منتخب رواندا، في نفس الجولة لحسم المتأهل من هذه المجموعة الصعبة.

ويدخل منتخب نيجيريا هذه المباراة بـ4 تغييرات مقارنة بمواجهة ليسوتو الأخيرة في التصفيات، حيث يشارك كلا من: "زيدو سانوسي، سيمي أجاي، صامويل تشوكويزي، أكور آدامز".

وجاء تشكيل منتخب نيجيريا كالتالي:

ستانلي نوابيلي في حراسة المرمى.

في الدفاع: بنيامين فريدريك، يدو سانوسي، ويلفريد نديدي، سيمي أجاي.

في الوسط: موسيس سيمون، أليكس أوبي، كالفن باسي.

في الهجوم: أكور آدامز، صامويل تشوكويزي، فيكتور أوسيمين.

وعلى مقاعد البدلاء: "أديبايو أديلي، إيكونج، تولو أروكوداري، فرانك أونيكا، برونو أونيمايتشي، أحمد عبد الله، أماس أوباسوجي، كريستانتوس أوتشي، تيريم موفي، أولاكونلي أولوسيجون".