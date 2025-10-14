المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 0
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

1 0
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

- -
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

3 0
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

- -
22:00
موريتانيا

موريتانيا

تصفيات المونديال.. جنوب أفريقيا إلى كأس العالم.. والجزائر تهزم أوغندا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:16 م 14/10/2025
جنوب أفريقيا

منتخب جنوب أفريقيا - صورة أرشيفية

حسم منتخب جنوب أفريقيا تأهله إلى نهائيات كأس العالم بعدما حقق الفوز مساء اليوم الثلاثاء، على منتخب رواندا بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات.

وبادر ثالينتي مباثا بالتسجيل لمنتخب جنوب أفريقيا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف أوزوين أبوليس الهدف الثاني في الدقيقة 26، ثم أحرز إيفيدنس ماكجوبا الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وبهذه النتيجة، يهرب منتخب جنوب أفريقيا من الحسابات المعقدة وتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم بعدما احتل المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة وترك منتخب نيجيريا في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، وهو نفس رصيد منتخب بنين صاحب المركز الثالث.

وفي نفس الجولة، تلقى منتخب الصومال هزيمة من منتخب موزمبيق بنتيجة 1-0، في لقاء شهد تسجيل جيني كاتامو الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة السادسة.

أصبح منتخب موزمبيق في المركز الثالث بجدول ترتيب التصفيات برصيد 18 نقطة، بينما ظل منتخب الصومال في المركز السادس برصيد نقطة واحدة.

وفي نفس المجموعة "السابعة" تعادل منتخب غينيا مع بوتسوانا بنتيجة 2-2، في لقاء بادر خلاله المنتخب البوتسواني بالتسجيل عن طريق سيجولامي بوي في الدقيقة السابعة، ثم أحرز عبد الكريم تراوري هدف التعادل في الدقيقة 19.

وبعدها تقدم منتخب غينيا بهدف سجله أليو بالدي في الدقيقة 35، ثم سجل جابي موهونسيوا الهدف الثاني لمنتخب بوتسوانا في الدقيقة 45.

بوتسوانا تواجدت بهذه النتيجة في المركز الخامس بالمجموعة برصيد 10 نقاط، أما منتخب غينيا في المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

أما منتخب الجزائر فنجح في خطف الفوز أمام منتخب أوغندا، بنتيجة 2-1 في لقاء استمر حتى الدقيقة 110.

سجل محمد الأمين عمورة الهدف الأول والثاني لمنتخب الجزائر في الدقيقة 81 و90+9 من ركلتي جزاء، أما هدف منتخب أوغندا الوحيد سجله ستيفن موكوالا في الدقيقة السادسة، ليحقق منتخب الجزائر "ريمونتادا" جيدة.

بهذه النتيجة، وصل منتخب الجزائر للنقطة الـ 25 في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد أوغندا عند النقطة الـ18.

جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
أخبار إحصائيات
الجزائر كأس العالم تصفيات كأس العالم أوغندا منتخب جنوب أفريقيا

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

ما قبل المباراة
السعودية

السعودية

- -
العراق

العراق

2

ويجلس على مقاعد بدلاء السعودية: عبد الرحمن الصانبي، محمد اليامي، نواف بوشل، علي مجرشي، سعد آل موسى، عبد الإله العمري، علي الحسن، زياد الجهني، متعب الحربي، عبد الله الحمدان، مروان الصحفي، صالح الشهري.

تفاصيل المباراة
مباشر
قطر

قطر

1 0
الإمارات

الإمارات

62

أكرم عفيف مع منتخب قطر: 129 مباراة - 41 هدف - 40 تمريرة حاسمة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
