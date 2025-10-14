حسم منتخب جنوب أفريقيا تأهله إلى نهائيات كأس العالم بعدما حقق الفوز مساء اليوم الثلاثاء، على منتخب رواندا بنتيجة 3-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات.

وبادر ثالينتي مباثا بالتسجيل لمنتخب جنوب أفريقيا في الدقيقة الخامسة، قبل أن يضيف أوزوين أبوليس الهدف الثاني في الدقيقة 26، ثم أحرز إيفيدنس ماكجوبا الهدف الثالث في الدقيقة 72.

وبهذه النتيجة، يهرب منتخب جنوب أفريقيا من الحسابات المعقدة وتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم بعدما احتل المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة وترك منتخب نيجيريا في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، وهو نفس رصيد منتخب بنين صاحب المركز الثالث.

وفي نفس الجولة، تلقى منتخب الصومال هزيمة من منتخب موزمبيق بنتيجة 1-0، في لقاء شهد تسجيل جيني كاتامو الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة السادسة.

أصبح منتخب موزمبيق في المركز الثالث بجدول ترتيب التصفيات برصيد 18 نقطة، بينما ظل منتخب الصومال في المركز السادس برصيد نقطة واحدة.

وفي نفس المجموعة "السابعة" تعادل منتخب غينيا مع بوتسوانا بنتيجة 2-2، في لقاء بادر خلاله المنتخب البوتسواني بالتسجيل عن طريق سيجولامي بوي في الدقيقة السابعة، ثم أحرز عبد الكريم تراوري هدف التعادل في الدقيقة 19.

وبعدها تقدم منتخب غينيا بهدف سجله أليو بالدي في الدقيقة 35، ثم سجل جابي موهونسيوا الهدف الثاني لمنتخب بوتسوانا في الدقيقة 45.

بوتسوانا تواجدت بهذه النتيجة في المركز الخامس بالمجموعة برصيد 10 نقاط، أما منتخب غينيا في المركز الرابع برصيد 15 نقطة.

أما منتخب الجزائر فنجح في خطف الفوز أمام منتخب أوغندا، بنتيجة 2-1 في لقاء استمر حتى الدقيقة 110.

سجل محمد الأمين عمورة الهدف الأول والثاني لمنتخب الجزائر في الدقيقة 81 و90+9 من ركلتي جزاء، أما هدف منتخب أوغندا الوحيد سجله ستيفن موكوالا في الدقيقة السادسة، ليحقق منتخب الجزائر "ريمونتادا" جيدة.

بهذه النتيجة، وصل منتخب الجزائر للنقطة الـ 25 في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد أوغندا عند النقطة الـ18.