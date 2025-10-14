المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

4 0
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

2 1
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

0 0
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

3 0
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

2 0
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

0 0
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

1 0
22:00
موريتانيا

موريتانيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب جنوب أفريقيا: لا يمكن مقارنة كأس العالم بأي شيء آخر.. والكل يحلم بالمشاركة فيه

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

10:36 م 14/10/2025
جنوب أفريقيا

منتخب جنوب أفريقيا-صورة أرشيفية

تحدث هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، عن التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، عقب تخطي رواندا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن التصفيات المؤهلة للمونديال.

وحسم منتخب جنوب أفريقيا تفوقه أمام نظيره رواندا بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جرت أحداثه ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

تصريحات هوجو بروس

استهل هوجو بروس، حديثه في تصريحات أدلى بها عقب المباراة، قائلًا: "كأس العالم هو أعلى مستوى، لا يمكن مقارنته بأي شيء آخر، والذين شاركوا فيه سيخبرونك بذلك، كل لاعب أو مدرب كرة قدم يحلم بأن يكون هناك".

وأضاف مدرب جنوب أفريقيا: "عندما تتاح لك الفرصة للتواجد هناك، يجب أن تفعل كل ما بوسعك لتحقيقها، وهذا مهم جدًا للاعبين لأنهم سيكونون على أعلى مستوى من كرة القدم".

وأكمل: "هذا أمر رائع لكرة القدم الجنوب أفريقية، في عام 2010 كنتم أصحاب الأرض، أما الآن وبعد ميداليتنا البرونزية في كأس الأمم الأفريقية، سنذهب إلى أمريكا".

وأتم هوجو بروس، حديثه: "سترون أن قيمة كرة القدم الجنوب أفريقية سترتفع، وأعلم أن الاهتمام باللاعبين سيزداد، وهذا أمر جيد للجميع".

جنوب أفريقيا
جنوب أفريقيا
أخبار إحصائيات
تصفيات كأس العالم هوجو بروس منتخب جنوب أفريقيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
كوت ديفوار

كوت ديفوار

1 0
كينيا

كينيا

47

منتخب كوت ديفوار يتقدم على كينيا بهدف نظيف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
السعودية

السعودية

0 0
العراق

العراق

53

سالم الدوسري أرسل عرضية داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس تصدى لها

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg