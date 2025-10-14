تحدث هوجو بروس، المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، عن التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، عقب تخطي رواندا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن التصفيات المؤهلة للمونديال.

وحسم منتخب جنوب أفريقيا تفوقه أمام نظيره رواندا بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جرت أحداثه ضمن منافسات الجولة العاشرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

تصريحات هوجو بروس

استهل هوجو بروس، حديثه في تصريحات أدلى بها عقب المباراة، قائلًا: "كأس العالم هو أعلى مستوى، لا يمكن مقارنته بأي شيء آخر، والذين شاركوا فيه سيخبرونك بذلك، كل لاعب أو مدرب كرة قدم يحلم بأن يكون هناك".

وأضاف مدرب جنوب أفريقيا: "عندما تتاح لك الفرصة للتواجد هناك، يجب أن تفعل كل ما بوسعك لتحقيقها، وهذا مهم جدًا للاعبين لأنهم سيكونون على أعلى مستوى من كرة القدم".

وأكمل: "هذا أمر رائع لكرة القدم الجنوب أفريقية، في عام 2010 كنتم أصحاب الأرض، أما الآن وبعد ميداليتنا البرونزية في كأس الأمم الأفريقية، سنذهب إلى أمريكا".

وأتم هوجو بروس، حديثه: "سترون أن قيمة كرة القدم الجنوب أفريقية سترتفع، وأعلم أن الاهتمام باللاعبين سيزداد، وهذا أمر جيد للجميع".