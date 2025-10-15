انتهت المباريات التي أقيمت في ختام يوم الثلاثاء، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وجرت 4 مباريات، الكونغو الديموقراطية أمام السودان، الجابون أمام بوروندي، المغرب أمام الكونغو، السنغال أمام موريتانيا، في ختام يوم الثلاثاء، والتي شهدت إثارة واضحة.

الكونغو الديموقراطية أمام السودان

حسم منتخب الكونغو الديموقراطية تفوقه أمام نظيره السودان، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأحرز ثيو بوجوندا، لاعب الكونغو الديموقراطية، هدف المباراة الوحيد والذي سكن في شباك السودان بالدقيقة 29 من عمر اللقاء.

ورفع منتخب الكونغو الديموقراطية رصيده إلى 22 نقطة، ليستقر في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، بينما استقر منتخب السودان في المرتبة الثالثة بعد أن حصد 13 نقطة.

وبذلك تأهل منتخب الكونغو إلى الملحق المؤهل لنهائيات كأس العالم عن قارة أفريقيا.

الجابون أمام بوروندي

تمكن منتخب الجابون الفوز أمام نظيره بوروندي، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما في ختام مواجهاتهما في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

وأحرز بريان ميو نجوا الهدف الأول لصالح الجابون في الدقيقة 86 من عمر المباراة، قبل أن يحرز مارو يامينا، الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 90+1.

ورفع منتخب الجابون رصيده إلى 25 نقطة ليحتل وصافة جدول ترتيب المجموعة، بينما استقر فريق بوروندي عند النقطة 10 في المرتبة الخامسة.

المغرب أمام الكونغو

حسم منتخب المغرب تفوقه أمام نظيره الكونغو بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأحرز يوسف النصيري هدف المباراة الوحيد لصالح المغرب، وذلك في الدقيقة 63 من عمر اللقاء.

ورفع منتخب المغرب رصيده إلى 24 نقطة في صدارة جدول ترتيب المجموعة، إذ خطف بطاقة العبور إلى نهائيات كأس العالم.