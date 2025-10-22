أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في القارة السمراء لعام 2025.

وشهدت قائمة المرشحين وجود حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بجانب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، الذي قاد بيراميدز للتتويج بثنائية دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، وكأس السوبر الأفريقي 2025.

وكان حسام حسن قد قاد "الفراعنة" للتأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2025، وكأس العالم 2026.

ويتنافس حسام حسن ويورتشيتش مع 3 مدربين من المغرب هم وليد الركراكي، مدرب المنتخب الأول، وطارق السكتيوي، مدرب منتخب المحليين، ومحمد وهبي، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عاما.

وحقق المغرب لقب كأس أمم أفريقيا للمحليين للمرة الثالثة في أغسطس الماضي، قبل أن يتوج بمونديال الشباب لأول مرة في تاريخه قبل أيام.

وضمت القائمة أيضا ثنائي تونسي هما سامي طرابلسي، مدرب المنتخب، معين الشعباني، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي.

كذلك تم ترشيح بوبيستا، الذي قاد منتخب كاب فيردي إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بجانب بابي ثياو (منتخب السنغال)، وروموالد راكونتدراب (منتخب مدغشقر للمحليين).

ومن المقرر أن يعلن كاف عن الفائزين بجوائز الأفضل خلال الحفل السنوي الذي ينظمه في نهاية العام.

