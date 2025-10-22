المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
يوفنتوس

يوفنتوس

دوري أبطال أوروبا
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
22:00
ليفربول

ليفربول

دوري أبطال أوروبا
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
22:00
كلوب بروج

كلوب بروج

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
سموحة

سموحة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

حسام حسن ينافس يورتشيتش.. المرشحون لجائزة أفضل مدرب في أفريقيا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:21 م 22/10/2025
حسام حسن مدرب منتخب مصر

حسام حسن

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في القارة السمراء لعام 2025.

وشهدت قائمة المرشحين وجود حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بجانب الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، الذي قاد بيراميدز للتتويج بثنائية دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، وكأس السوبر الأفريقي 2025.

وكان حسام حسن قد قاد "الفراعنة" للتأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2025، وكأس العالم 2026.

ويتنافس حسام حسن ويورتشيتش مع 3 مدربين من المغرب هم وليد الركراكي، مدرب المنتخب الأول، وطارق السكتيوي، مدرب منتخب المحليين، ومحمد وهبي، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عاما.

وحقق المغرب لقب كأس أمم أفريقيا للمحليين للمرة الثالثة في أغسطس الماضي، قبل أن يتوج بمونديال الشباب لأول مرة في تاريخه قبل أيام.

وضمت القائمة أيضا ثنائي تونسي هما سامي طرابلسي، مدرب المنتخب، معين الشعباني، المدير الفني لفريق نهضة بركان المغربي.

كذلك تم ترشيح بوبيستا، الذي قاد منتخب كاب فيردي إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه، بجانب بابي ثياو (منتخب السنغال)، وروموالد راكونتدراب (منتخب مدغشقر للمحليين).

ومن المقرر أن يعلن كاف عن الفائزين بجوائز الأفضل خلال الحفل السنوي الذي ينظمه في نهاية العام.

بيراميدز ينافس على جائزة أفضل ناد في أفريقيا 2025

هل ظُلم الأهلي باستبعاده من جائزة "كاف"؟

منتخب مصر حسام حسن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg