أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالتنسيق مع المغرب المستضيف، عن مواعيد وملاعب مباريات التصفيات الإفريقية الخاصة بالملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تُقام البطولة المصغّرة خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2025 في العاصمة المغربية الرباط، بمشاركة أربعة منتخبات هي: الكاميرون، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغابون، ونيجيريا.

مواعيد المباريات

نصف النهائي الأول – الخميس 13 نوفمبر 2025:

نيجيريا × الجابون – الساعة 18:00.

نصف النهائي الثاني – الخميس 13 نوفمبر 2025:

الكاميرون × جمهورية الكونغو الديمقراطية – الساعة 21:00.

وتُقام مباراتا نصف النهائي على ملعب البريد والمركب الرياضي الأمير مولاي الحسن، على أن تُجرى قرعة يوم 30 أكتوبر 2025 لتحديد الملعب الذي سيستضيف كل مباراة.

أما النهائي فسيُقام يوم الأحد 16 نوفمبر 2025 على ملعب الأمير مولاي الحسن، في تمام الساعة 21:00.

بطاقة التأهل الأخيرة لإفريقيا

وسيحجز الفائز بالبطولة بطاقة التأهل إلى الملحق العالمي لكأس العالم 2026 المقرر إقامته في مارس 2026، من أجل المنافسة على المقعد الإفريقي العاشر والأخير في المونديال.

وأكد الاتحاد الإفريقي أن المغرب، بما يملكه من ملاعب مميزة وتنظيم رفيع المستوى، سيكون جاهزًا لاحتضان هذه البطولة المصغّرة في أفضل الظروف.