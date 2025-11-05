المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رسميا.. فيفا يعلن منح جائزة "السلام" في قرعة كأس العالم 2026

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:21 م 05/11/2025
إنفانتينو

جياني إنفانتينو - رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" منح جائزة "فيفا للسلام" لتكريم الأفراد أصحاب الأفعال الاستثنائية وغير العادية، يوم 5 ديسمبر 2025 خلال القرعة النهائية لكأس العالم 2026.

وأشار الموقع الرسمي لفيفا، إلى أن الجائزة ستُمنح نيابةً عن جميع محبي كرة القدم من جميع أنحاء العالم، موضحا أنه يجب أن تمنح هذه الجائزة لكل من يسعى للسلام.

وتابع أن جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، سيسلم الجائزة الأولى بنفسه يوم الجمعة 5 ديسمبر 2025 بمناسبة القرعة النهائية لكأس العالم 2026 في العاصمة واشنطن.

وقال إنفانتينو في تصريحات نقلها فيفا: "في عالم يزداد اضطرابًا وانقسامًا، من الضروري تكريم المساهمة البارزة لأولئك الذين يعملون بجد لإنهاء الصراعات وجمع الناس بروح السلام".

وأضاف: "كرة القدم تعني السلام، ونيابةً عن مجتمع كرة القدم العالمي بأكمله، سوف نقدر الجهود الهائلة التي يبذلها هؤلاء الأفراد الذين يوحدون الناس، ويجلبون الأمل للأجيال القادمة".

ويترقب منتخب مصر بقيادة حسام حسن قرعة بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعدما حسم التأهل إلى النهائيات.

فيفا كأس العالم 2026 إنفانتينو جائزة السلام

