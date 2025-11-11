أكدت تقارير أن لاعبي منتخب نيجيريا والجهاز الفني، لم يشاركوا في التدريبات التي كان من المقرر لها أن تقام اليوم الثلاثاء، في العاصمة المغربية الرباط، وذلك قبل أيام من مواجهة الجابون في الملحق الأفريقي المؤهل لنهائيات كأس العالم.

ويواجه منتخب نيجيريا نظيره الجابون، في نصف نهائي التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، إذ يسعى النسور لحجز مقعدهم في المونديال ومواصلة الظهور بشكل أكبر خارج حدود القارة السمراء.

غضب في منتخب نيجيريا

ذكرت صحيفة "بانش" النيجيرية أن لاعبي منتخب نيجيريا انقطعوا عن التدريبات اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة التي تضمنت التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2025، وبلوغ مرحلة الملحق في تصفيات كأس العالم.

وأفادت عدة تقارير نيجيرية أن أفراد المنتخب النيجيري، وقعوا على بيان تضمن الرسالة التالية: "امتنعت المجموعة الكاملة، بمن فيهم الجهاز الفني، عن التدريب اليوم في المغرب بسبب مشكلات لم تُحلّ بعد تتعلق بالمستحقات المالية المتأخرة، النسور الخضر في انتظار حلٍّ سريع لاستئناف الاستعدادات لمباراة يوم الخميس أمام الغابون، شكرًا لكم، من اللاعبين".

وخاض منتخب نيجيريا حصته التدريبية الأولى، أمس الإثنين في الرباط، بمشاركة 14 لاعبًا.

ويضم معسكر نيجيريا 23 لاعبًا، هم ويليام ترووست إيكونج، وفيكتور أوسيمين، وأدييمولا لوكمان، وموسى سيمون، وتشيديرا إيجوكي، وأليكس إيووبي، وصامويل تشوكويزي، وأكور آدامز، وكالفين باسي، وتشيدوزي أوازيم، وبنجامين فريدريك، وسيمي أجايي، وزيدو سانوسي، وأماس أوباسوجي، وستانلي نوبوالي، وويلفريد نديدي، وفرانك أونييكا، ورافاييل أونييديكا، والحسن يوسف، وتولو أروكوداري، وأولاكونلي أولوسيجون، وبرايت أوسايي صامويل.

ولم ينضم بعد الحارس مادوكا أوكوي، إلى معسكر منتخب نيجيريا في المغرب.