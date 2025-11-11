المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
السعودية

السعودية

0 2
17:45
مالي

مالي

كأس العالم تحت 17 عاما
أوغندا

أوغندا

1 0
14:30
فرنسا

فرنسا

كأس العالم تحت 17 عاما
تشيلي

تشيلي

2 1
14:30
كندا

كندا

كأس العالم تحت 17 عاما
أوزبكستان

أوزبكستان

6 1
15:30
بنما

بنما

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بسبب تأخر المستحقات.. تقرير: غضب في منتخب نيجيريا قبل مواجهة الجابون

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:10 م 11/11/2025
نيجيريا

منتخب نيجيريا - صورة أرشيفية

أكدت تقارير أن لاعبي منتخب نيجيريا والجهاز الفني، لم يشاركوا في التدريبات التي كان من المقرر لها أن تقام اليوم الثلاثاء، في العاصمة المغربية الرباط، وذلك قبل أيام من مواجهة الجابون في الملحق الأفريقي المؤهل لنهائيات كأس العالم.

ويواجه منتخب نيجيريا نظيره الجابون، في نصف نهائي التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، إذ يسعى النسور لحجز مقعدهم في المونديال ومواصلة الظهور بشكل أكبر خارج حدود القارة السمراء.

غضب في منتخب نيجيريا

ذكرت صحيفة "بانش" النيجيرية أن لاعبي منتخب نيجيريا انقطعوا عن التدريبات اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على عدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة التي تضمنت التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2025، وبلوغ مرحلة الملحق في تصفيات كأس العالم.

وأفادت عدة تقارير نيجيرية أن أفراد المنتخب النيجيري، وقعوا على بيان تضمن الرسالة التالية: "امتنعت المجموعة الكاملة، بمن فيهم الجهاز الفني، عن التدريب اليوم في المغرب بسبب مشكلات لم تُحلّ بعد تتعلق بالمستحقات المالية المتأخرة، النسور الخضر في انتظار حلٍّ سريع لاستئناف الاستعدادات لمباراة يوم الخميس أمام الغابون، شكرًا لكم، من اللاعبين".

وخاض منتخب نيجيريا حصته التدريبية الأولى، أمس الإثنين في الرباط، بمشاركة 14 لاعبًا.

ويضم معسكر نيجيريا 23 لاعبًا، هم ويليام ترووست إيكونج، وفيكتور أوسيمين، وأدييمولا لوكمان، وموسى سيمون، وتشيديرا إيجوكي، وأليكس إيووبي، وصامويل تشوكويزي، وأكور آدامز، وكالفين باسي، وتشيدوزي أوازيم، وبنجامين فريدريك، وسيمي أجايي، وزيدو سانوسي، وأماس أوباسوجي، وستانلي نوبوالي، وويلفريد نديدي، وفرانك أونييكا، ورافاييل أونييديكا، والحسن يوسف، وتولو أروكوداري، وأولاكونلي أولوسيجون، وبرايت أوسايي صامويل.

ولم ينضم بعد الحارس مادوكا أوكوي، إلى معسكر منتخب نيجيريا في المغرب.

منتخب نيجيريا منتخب الجابون تصفيات أفريقيا لكأس العالم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg