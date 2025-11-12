تعرض منتخب الكاميرون لعدة ضربات موجعة بسبب الإصابات، مما يهدد آماله في التأهل إلى كأس العالم 2026.

ويشارك منتخب الكاميرون في ملحق تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2026، الذي يضم أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات التسع في التصفيات الأفريقية.

ويلتقي المنتخب الكاميروني مع الكونغو الديمقراطية غدا الخميس في نصف نهائي الملحق الأفريقي الذي يقام بالمغرب، ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة المنتصر من نصف النهائي الآخر بين الجابون ونيجيريا، ويصعد الفائز في المباراة النهائية للمشاركة في الملحق العالمي الذي يتأهل منه منتخبان للنهائيات.

واستبعد المهاجم المخضرم إيريك مكسيم تشوبو-موتينج، ولاعب الوسط أندريه-فرانك زامبو أنجيسا من المباراة المرتقبة ضد الكونغو الديمقراطية في الرباط.

وقال الاتحاد الكاميروني لكرة القدم إن الشكوك تحوم حول مشاركة حارس المرمى أندريه أونانا بعد تعرضه لإصابة في الكاحل.

ويعاني تشوبو-موتينج من التواء في الركبة، بينما انسحب أنجيسا من المران أمس الثلاثاء بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

جدير بالذكر أن الكاميرون شاركت في 8 نسخ سابقة لكأس العالم، أكثر من أي دولة أفريقية أخرى.