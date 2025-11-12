تسعى عدة منتخبات للتأهل إلى كأس العالم 2026 عن طريق الملحق، بعدما انتهت فرصها في التأهل بشكل مباشر.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، لتصبح النسخة الأولى التي تقام في 3 دول، وهي الأولى أيضا بمشاركة 48 منتخبا.

قائمة التأهل المباشر لمونديال 2026 تشمل 46 منتخبا، وأُغلقت حتى الآن في 4 قارات هي أفريقيا (9 منتخبات) وآسيا (8 منتخبات)، وأمريكا الجنوبية (6 منتخبات)، وأوقيانوسيا (منتخب واحد).

ويتأهل منتخبان اثنان عبر الملحق العالمي الذي تشارك فيه 6 منتخبات من 5 اتحادات قارية، بواقع منتخب واحد من آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا، ومنتخبان من أمريكا الشمالية.

وفيما يلي نستعرض كل ما تريد معرفته عن ملحق تصفيات كأس العالم 2026.

المنتخبات المتأهلة إلى ملحق تصفيات كأس العالم 2026 حتى الآن

حتى الآن تأهل لملحق تصفيات مونديال 2026 بوليفيا من أمريكا الجنوبية، وكاليدونيا الجديدة من أوقيانوسيا.

وبهذا تتبقى 4 مقاعد متاحة، لممثل آسيا ونظيره الأفريقي، بجانب ممثلي أمريكا الشمالية والوسطى.

نظام ملحق أفريقيا لتصفيات كأس العالم 2026

تأهلت 4 منتخبات للملحق الأفريقي المؤهل للملحق العالمي، وهي الكاميرون ونيجيريا والجابون والكونغو الديمقراطية.

ويلتقي المنتخب الكاميروني مع الكونغو الديمقراطية في نصف نهائي الملحق الأفريقي الذي يقام بالمغرب، ويتأهل الفائز من تلك المباراة لمواجهة المنتصر من نصف النهائي الآخر بين الجابون ونيجيريا، وتقام كلتا المباراتان غدا الخميس.

وتقام المباراة النهائية يوم 16 نوفمبر الحالي، ويتأهل الفائز منها للملحق العالمي.

نظام ملحق آسيا لتصفيات كأس العالم 2026

ضمن منتخب عربي تأهله من قارة آسيا إلى الملحق العالمي بتصفيات النسخة المقبلة من المونديال.

ويلتقي منتخبا الإمارات والعراق في دور فاصل يتأهل الفائز منه للملحق العالمي للمنافسة على إحدى بطاقتي التأهل للنهائيات.

وتقام مباراة الذهاب في الإمارات غدا الخميس، والإياب في ضيافة العراق يوم 18 نوفمبر.

موعد ونظام مباريات ملحق تصفيات كأس العالم 2026

في نهاية توقف نوفمبر الحالي، سيتم التعرف على 3 منتخبات متأهلة بشكل مباشر من تصفيات أمريكا الشمالية والوسطى "كونكاكاف"، بجانب المتأهلين للملحق، وهما أفضل منتخبين يحتلان وصافة المجموعات الـ3.

بعد اكتمال المتأهلين، ستُجرى قرعة الملحق في 20 نوفمبر 2025 بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في مدينة زيورخ السويسرية.

سيتم تصنيف الفرق بناء على تصنيف الفيفا العالمي للرجال الصادر في 19 نوفمبر 2025، مع تقسيم المنتخبات إلى مسارين، ووضع أعلى منتخبين في التصنيف مباشرة في المباراة النهائية لكل مسار.

ستكون الفرق الـ4 المتبقية غير مصنفة وسيتم وضعها في وعاء واحد، على أن تلعب مباراتي نصف نهائي في كل مسار، يتأهل الفائز منه لمواجهة المنتخب المصنف الذي تم وضعه في النهائي.

جدير بالذكر أنه سيتم إبعاد فريقي أمريكا الشمالية والوسطى عن بعضها البعض، بوضع كل منهما في مسار.

ومن المقرر إقامة منافسات الملحق العالمي بالمكسيك في التوقف الدولي لشهر مارس 2026.