أعلن ويليام تروست إيكونج قائد المنتخب النيجيري لكرة القدم، انتهاء الأزمة المالية، التي دفعت لاعبي كتيبة النسور للامتناع عن المشاركة في التدريبات، قبل مواجهة الجابون الحاسمة، في الملحق الأفريقي بتصفيات كأس العالم 2026.

وكتب قائد منتخب نيجيريا عبر حسابه على منصة إكس: "تم حل المشكلة، وتسوية المستحقات المالية المتبقية على أرض الواقع".

وتابع: "الفريق متحد ويركز كما كان من قبل على تمثيل نيجيريا بأقصى ما لدينا في المباريات المقبلة".

ويستعد منتخب نيجيريا لمواجهة نظيره منتخب الجابون، مساء الغد الخميس، في مدينة الرباط بالمغرب، ضمن منافسات الملحق الأفريقي المؤهل للملحق العالمي بتصفيات كأس العالم 2026.

وخاض منتخب نيجيريا حصته التدريبية الأولى، يوم الإثنين الماضي في الرباط، بمشاركة 14 لاعبًا، من أصل 23 لاعبًا فقط، قبل أن يمتنع اللاعبون عن المشاركة في مران أمس الثلاثاء.

وتعود أزمة لاعبي نيجيريا للمستحقات المالية التي لم تُدفع على مدى سنوات، ومتعلقة بالمكافآت والحوافز الخاصة بالمشاركات الدولية، وتعود بعضها إلى عام 2019.