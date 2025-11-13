المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
18:00
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أوروبا
فرنسا

فرنسا

- -
21:45
أوكرانيا

أوكرانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

- -
18:00
الجابون

الجابون

تصفيات كأس العالم-أوروبا
مولدوفا

مولدوفا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيرلندا

إيرلندا

- -
21:45
البرتغال

البرتغال

تصفيات كأس العالم.. جدول مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:58 ص 13/11/2025
نيجيريا

نيجيريا

تُقام اليوم الخميس مجموعة من المباريات القوية خلال فترة التوقف الدولي، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، إلى جانب عدد من اللقاءات الودية بين المنتخبات.

وتتجه الأنظار الليلة إلى قمة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات أوروبا.

كما تشهد القارة العجوز مواجهة مثيرة بين البرتغال وآيرلندا، بينما يصطدم منتخب إنجلترا بنظيره الصربي في اختبار صعب.

وفي أفريقيا، يدخل منتخب نيجيريا مواجهة قوية أمام الجابون، بينما يلتقي الكاميرون مع الكونغو الديمقراطية في مباراة لا تخلو من الإثارة.

وفي آسيا، يلتقي المنتخبان الإماراتي والعراقي ضمن التصفيات، في حين يخوض منتخب الجزائر لقاءً وديًا أمام زيمبابوي استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وفيما يلي أبرز مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

فرنسا × أوكرانيا – 9:45 مساء beIN Sports HD 1

 

إنجلترا × صربيا – 9:45 مساء beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

نيجيريا × الجابون – 6:00 مساء شاهد VIP

الكاميرون × الكونغو الديمقراطية – 9:00 مساء شاهد VIP

مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

الإمارات × العراق – 6:00 مساء beIN Sports HD 2

مباريات ودية دولية

الجزائر × زيمبابوي – 6:30 مساء

الجزائر تونس كأس العالم فرنسا

