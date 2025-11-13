تُقام اليوم الخميس مجموعة من المباريات القوية خلال فترة التوقف الدولي، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، إلى جانب عدد من اللقاءات الودية بين المنتخبات.

وتتجه الأنظار الليلة إلى قمة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات أوروبا.

كما تشهد القارة العجوز مواجهة مثيرة بين البرتغال وآيرلندا، بينما يصطدم منتخب إنجلترا بنظيره الصربي في اختبار صعب.

وفي أفريقيا، يدخل منتخب نيجيريا مواجهة قوية أمام الجابون، بينما يلتقي الكاميرون مع الكونغو الديمقراطية في مباراة لا تخلو من الإثارة.

وفي آسيا، يلتقي المنتخبان الإماراتي والعراقي ضمن التصفيات، في حين يخوض منتخب الجزائر لقاءً وديًا أمام زيمبابوي استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وفيما يلي أبرز مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

فرنسا × أوكرانيا – 9:45 مساء beIN Sports HD 1

إنجلترا × صربيا – 9:45 مساء beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026

نيجيريا × الجابون – 6:00 مساء شاهد VIP

الكاميرون × الكونغو الديمقراطية – 9:00 مساء شاهد VIP

مواعيد مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

الإمارات × العراق – 6:00 مساء beIN Sports HD 2

مباريات ودية دولية

الجزائر × زيمبابوي – 6:30 مساء