بمشاركة ماييلي.. الكونغو الديمقراطية إلى نهائي الملحق الأفريقي بعد فوز قاتل على الكاميرون

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:03 م 13/11/2025
الكونغو

الكونغو تحقق فوزًا قاتلًا

حجز منتخب الكونغو الديمقراطية مقعده في نهائي الملحق الأفريقي المؤهل لكأس العالم 2026، بعد فوزه القاتل على نظيره الكاميروني بنتيجة 1-0.

وسيلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية مع نظيره النيجيري يوم الأحد المقبل في المباراة الحاسمة لحجز بطاقة العبور إلى الملحق العالمي.

شهدت المباراة وجود مهاجم بيراميدز فيستون ماييلي على دكة البدلاء قبل مشاركته في الدقيقة 75، وظهر خلالها في أكثر من محاولة هجومية.

أحداث المباراة

الشوط الأول

بدأ المنتخب الكاميروني بهجوم قوي، حيث أرسل بريان مبويمو عرضية في الدقيقة 21 حولها أحد لاعبي الكاميرون برأسية قوية لكنها علت العارضة.

وهددت الكونغو الديمقراطية مرمى الكاميرون في الدقيقة 30، عندما سدد ثيو بوجوندا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ارتدت خارج المرمى.

وشهدت الدقيقة 35 هجمة خطيرة للكونغو عبر يوريس كاييمبي اصطدمت بدفاع الكاميرون.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد محاولات متبادلة.

الشوط الثاني

سيطر الأداء الدفاعي مع بعض الهجمات المرتدة، حيث أضاع الكاميرون فرصًا عديدة عن طريق فينسنت أبو بكر وايتا ايونج وسيدريك باكامبو.

كما أهدر الكونغو أيضًا فرصة محققة عن طريق بريان مبويمو في الدقيقة 65.

وشارك فيستون ماييلي في الدقيقة 75، لكنه لم يتمكن من تغيير النتيجة.

وفي الدقيقة 90+2، سجل شانسيل مبيمبا هدف الفوز للكونغو الديمقراطية، بعد أن أرسل بريان سيبينجا ركنية داخل منطقة الجزاء، قابلها مبيمبا بتسديدة أرضية قوية سكنت شباك الكاميرون، ليضمن التأهل للنهائي.

تصفيات كأس العالم الكاميرون الكونغو الديمقراطية كأس العالم 2026 فيستون ماييلي الملحق الأفريقي شانسيل مبيمبا بريان سيبينجا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

