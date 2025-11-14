المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

- -
15:00
مصر

مصر

كرة يد - السوبر المصري
سموحة

سموحة

- -
15:00
الأهلي

الأهلي

مباريات ودية - منتخبات
مصر

مصر

- -
18:00
أوزبكستان

أوزبكستان

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
16:00
الجزائر -أ

الجزائر -أ

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بولندا

بولندا

- -
21:45
هولندا

هولندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
لوكسمبرج

لوكسمبرج

- -
21:45
ألمانيا

ألمانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
سلوفاكيا

سلوفاكيا

- -
21:45
إيرلندا الشمالية

إيرلندا الشمالية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

"الفهود تفترس الأسود".. صحف الكاميرون تتحسر على انهيار حلم كأس العالم

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

12:15 ص 14/11/2025
كاب فيردي والكاميرون

الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية

حالة من الحسرة سيطرت على الصحف الكاميرونية بعد فشل منتخبها في استكمال مشوار التأهل إلى كأس العالم 2026.

وتلقى منتخب الكاميرون خسارة قاتلة ضد الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-0 في المباراة الحاسمة لحجز بطاقة العبور إلى الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم.

وجاء هدف الكونغو الديمقراطية الملقب بـ"الفهود" في الدقيقة 90+2.

وقالت صحيفة "Actu Cameroun": "حلم المونديال ينهار، والأسود تُفتَرس أمام الكونغو الديمقراطية".

وأضافت أن الأسود غير المروّضة (الكاميرون) فوجئت بفريق شجاع من جمهورية الكونغو الذي فاز بهدف قاتل.

وأوضحت أن هناك خيبة أمل كبيرة لبلد كامل كان يحلم باستعادة مكانه في أعرق المسابقات الكروية.

وأشارت إلى أن هذا الإقصاء يمثل ضربة موجعة لمنتخب معتاد على الساحة العالمية.

ويحمل منتخب الكاميرون الرقم القياسي الأفريقي لأكبر عدد من المشاركات في نهائيات كأس العالم بواقع ثماني مشاركات، لكنه سيغيب عن البطولة الموسعة التي تضم 48 منتخبا العام المقبل.

وغابت الكاميرون عن ثلاث نسخ فقط من كأس العالم منذ ظهورها لأول مرة في عام 1982، قبل أن تفشل في الوصول إلى نهائيات 2026.

 

 

الكاميرون منتخب الكاميرون تصفيات كأس العالم الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية نيجيريا ضد الغابون الكاميرون والكونغو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg