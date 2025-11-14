حالة من الحسرة سيطرت على الصحف الكاميرونية بعد فشل منتخبها في استكمال مشوار التأهل إلى كأس العالم 2026.

وتلقى منتخب الكاميرون خسارة قاتلة ضد الكونغو الديمقراطية بنتيجة 1-0 في المباراة الحاسمة لحجز بطاقة العبور إلى الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم.

وجاء هدف الكونغو الديمقراطية الملقب بـ"الفهود" في الدقيقة 90+2.

وقالت صحيفة "Actu Cameroun": "حلم المونديال ينهار، والأسود تُفتَرس أمام الكونغو الديمقراطية".

وأضافت أن الأسود غير المروّضة (الكاميرون) فوجئت بفريق شجاع من جمهورية الكونغو الذي فاز بهدف قاتل.

وأوضحت أن هناك خيبة أمل كبيرة لبلد كامل كان يحلم باستعادة مكانه في أعرق المسابقات الكروية.

وأشارت إلى أن هذا الإقصاء يمثل ضربة موجعة لمنتخب معتاد على الساحة العالمية.

ويحمل منتخب الكاميرون الرقم القياسي الأفريقي لأكبر عدد من المشاركات في نهائيات كأس العالم بواقع ثماني مشاركات، لكنه سيغيب عن البطولة الموسعة التي تضم 48 منتخبا العام المقبل.

وغابت الكاميرون عن ثلاث نسخ فقط من كأس العالم منذ ظهورها لأول مرة في عام 1982، قبل أن تفشل في الوصول إلى نهائيات 2026.