المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

- -
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
16:00
أرمينيا

أرمينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

- -
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

- -
21:45
النرويج

النرويج

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مواعيد مباريات اليوم.. نهائي ملحق أفريقيا و8 مواجهات في تصفيات أوروبا لكأس العالم

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:37 ص 16/11/2025
نيجيريا

منتخب نيجيريا - صورة أرشيفية

تستكمل مساء اليوم الأحد، تصفيات قارة أفريقيا وأوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

في قارة أفريقيا يلتقي منتخب نيجيريا مع الكونغو الديمقراطية في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، في نهائي الملحق الأفريقي المؤهل للمونديال، في لقاء يستضيفه ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط.

منتخب نيجيريا كان قد تأهل إلى الدور النهائي من الملحق بعدما انتصر على الجابون بنتيجة 4-1 في الدور نصف النهائي، بينما تخطى منتخب الكونغو نظيره الكاميرون بهدف دون رد.

ومن أفريقيا للقارة العجوز، ستقام مساء اليوم الأحد، 8 مباريات في الجولة الختامية من دور المجموعات.

ويتم تقسيم المنتخبات التي ستلعب مساء اليوم إلى 3 توقيتات كالتالي:

المجر ضد أيرلندا.. الرابعة عصرًا.

البرتغال ضد أرمينيا.. الرابعة عصرًا.

أوكرانيا ضد آيسلندا.. السابعة مساءً.

أذربيجان ضد فرنسا.. السابعة مساءً.

صربيا ضد لاتفيا.. السابعة مساءً.

ألبانيا ضد إنجلترا.. السابعة مساءً.

إيطاليا ضد النرويج.. العاشرة إلا ربع مساءً.

الكيان الصهيوني ضد مولدوفا.. العاشرة إلا ربع مساءً.

للتعرف على مواعيد المباريات بالتفصيل اضغط هنا

يُشار إلى أن باقي مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم ستستكمل حتى يوم الثلاثاء المقبل 18 نوفمبر.

مباراة الكونغو الديمقراطية القادمة
تصفيات كأس العالم نيجيريا الكونغو الديمقراطية قارة أوروبا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg