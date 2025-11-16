تستكمل مساء اليوم الأحد، تصفيات قارة أفريقيا وأوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

في قارة أفريقيا يلتقي منتخب نيجيريا مع الكونغو الديمقراطية في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، في نهائي الملحق الأفريقي المؤهل للمونديال، في لقاء يستضيفه ملعب الأمير مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط.

منتخب نيجيريا كان قد تأهل إلى الدور النهائي من الملحق بعدما انتصر على الجابون بنتيجة 4-1 في الدور نصف النهائي، بينما تخطى منتخب الكونغو نظيره الكاميرون بهدف دون رد.

ومن أفريقيا للقارة العجوز، ستقام مساء اليوم الأحد، 8 مباريات في الجولة الختامية من دور المجموعات.

ويتم تقسيم المنتخبات التي ستلعب مساء اليوم إلى 3 توقيتات كالتالي:

المجر ضد أيرلندا.. الرابعة عصرًا.

البرتغال ضد أرمينيا.. الرابعة عصرًا.

أوكرانيا ضد آيسلندا.. السابعة مساءً.

أذربيجان ضد فرنسا.. السابعة مساءً.

صربيا ضد لاتفيا.. السابعة مساءً.

ألبانيا ضد إنجلترا.. السابعة مساءً.

إيطاليا ضد النرويج.. العاشرة إلا ربع مساءً.

الكيان الصهيوني ضد مولدوفا.. العاشرة إلا ربع مساءً.

يُشار إلى أن باقي مباريات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم ستستكمل حتى يوم الثلاثاء المقبل 18 نوفمبر.