المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

1 1
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إيطاليا

إيطاليا

1 0
21:45
النرويج

النرويج

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إذربيجان

إذربيجان

1 3
19:00
فرنسا

فرنسا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
ألبانيا

ألبانيا

0 2
19:00
إنجلترا

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
المجر

المجر

2 3
16:00
أيرلندا

أيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

9 1
16:00
أرمينيا

أرمينيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ماييلي بديلًا.. تشكيل مباراة نيجيريا ضد الكونغو في الملحق الأفريقي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

08:56 م 16/11/2025
فيستون ماييلي

فيستون ماييلي لاعب بيراميدز

يتواجد فيستون ماييلي بين بدلاء منتخب الكونغو الديمقراطية في مواجهة منتخب نيجيريا، بالمباراة النهائية من تصفيات أفريقيا، المؤهلة للمحلق العالمي.

الفائز من مباراة نيجيريا ضد الكونغو الديمقراطية التي ستنطلق بحلول التاسعة مساء اليوم الأحد، سيتأهل إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

تشكيل نيجيريا

ويضم تشكيل نيجيريا في مواجهة الكونغو الديمقراطية، كل من:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

الدفاع: فريدريك، كالفن باسي، زيدو سنوسي، سيدرا إدجوكيه.

الوسط: ويلفريد نديدي، فرانك أونيكا، أليكس إيووبي.

الهجوم:أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين، صامويل تشوكويزي.

تشكيل الكونغو الديمقراطية

فيما يأتي تشكيل الكونغو الديمقراطية كما يلي:

حراسة المرمى: ليونيل مباسي.

الدفاع: آرون وان بيساكا، شانسيل مبيمبا، أكسيل توانزيبي، أرتور ماسوكو.

الوسط: صامويل موتوسامي، نجالايل موكاو، نواه صديقي.

الهجوم: ناثانايل مبوكو، ميسشاك إيليا، سيدريك باكامبو.

ويجلس فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز، على دكة بدلاء منتخب الكونغو الديمقراطية.

وكان منتخب نيجيريا فاز على الجابون (4-1)، بينما فازت الكونغو على الكاميرون (1-0)، في إطار نصف نهائي الملحق الأفريقي المؤهل للمونديال.

تصفيات كأس العالم منتخب نيجيريا فيستون ماييلي منتخب الكونغو الديمقراطية الملحق الأفريقي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
إيطاليا

إيطاليا

1 0
النرويج

النرويج

17

محاولة لإيطاليا بعد تسديدة من لوكاتيلي خارج منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
نيجيريا

نيجيريا

1 1
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

48

تمريرات من نيجيريا من أجل محاولة إيجاد مساحات في دفاعات الكونغو الديمقراطية

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg