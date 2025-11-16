يتواجد فيستون ماييلي بين بدلاء منتخب الكونغو الديمقراطية في مواجهة منتخب نيجيريا، بالمباراة النهائية من تصفيات أفريقيا، المؤهلة للمحلق العالمي.

الفائز من مباراة نيجيريا ضد الكونغو الديمقراطية التي ستنطلق بحلول التاسعة مساء اليوم الأحد، سيتأهل إلى الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

تشكيل نيجيريا

ويضم تشكيل نيجيريا في مواجهة الكونغو الديمقراطية، كل من:

حراسة المرمى: ستانلي نوابيلي.

الدفاع: فريدريك، كالفن باسي، زيدو سنوسي، سيدرا إدجوكيه.

الوسط: ويلفريد نديدي، فرانك أونيكا، أليكس إيووبي.

الهجوم:أديمولا لوكمان، فيكتور أوسيمين، صامويل تشوكويزي.

تشكيل الكونغو الديمقراطية

فيما يأتي تشكيل الكونغو الديمقراطية كما يلي:

حراسة المرمى: ليونيل مباسي.

الدفاع: آرون وان بيساكا، شانسيل مبيمبا، أكسيل توانزيبي، أرتور ماسوكو.

الوسط: صامويل موتوسامي، نجالايل موكاو، نواه صديقي.

الهجوم: ناثانايل مبوكو، ميسشاك إيليا، سيدريك باكامبو.

ويجلس فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز، على دكة بدلاء منتخب الكونغو الديمقراطية.

وكان منتخب نيجيريا فاز على الجابون (4-1)، بينما فازت الكونغو على الكاميرون (1-0)، في إطار نصف نهائي الملحق الأفريقي المؤهل للمونديال.