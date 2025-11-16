فجر منتخب الكونغو الديمقراطية مفاجأة كبرى وخطف بطاقة المقعد الأفريقي في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز على منتخب نيجيريا.

مباراة منتخب نيجيريا والكونغو الديمقراطية، أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط، المغرب.

وفازت الكونغو على نيجيريا بركلات الترجيح (4-3)، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، لتتأهل إلى الملحق العالمي، وتحافظ على آمال بلوغ كأس العالم.

تأهل منتخب الكونغو

منتخب نيجيريا تقدم مبكرًا من تسديدة ارتطمت في الدفاع ثم سكنت الشباك، عن طريق فرانك أونيكا في الدقيقة الثالثة.

لكن ميشاك إيليا استغل خطأ من دفاع نيجيريا، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

الشوط الثاني من مباراة نيجيريا ضد الكونغو، لم يشهد تسجيل أي أهداف جديدة، لينتهي بالتعادل الإيجابي (1-1)، وتذهب المواجهة إلى الشوطين الإضافيين.

وتمكن فيستون ماييلي لاعب بيراميدز، الذي شارك بديلًا في الشوط الثاني، أن يسجل هدفين، بواقع هدف في كل شوط إضافي، لكن الحكم ألغى الهدفين لوجود مخالفة.

وسجل فيستون ماييلي ركلة ترجيح ضمن 4 ركلات ناجحة منحت الكونغو الديمقراطية الانتصار على حساب نيجيريا التي سجلت 3 ركلات بنجاح فقط.

منتخب الكونغو لم يتأهل إلى كأس العالم من قبل، وتفصله الآن خطوة أخيرة قبل تحقيق إنجازًا تاريخيًا ببلوغ المونديال، وذلك حال تأهله من الملحق العالمي.