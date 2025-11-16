المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
حُسمت بركلات الترجيح.. الكونغو تهزم نيجيريا وتتأهل إلى الملحق العالمي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:59 م 16/11/2025
نيجيريا

مباراة نيجيريا والكونغو

فجر منتخب الكونغو الديمقراطية مفاجأة كبرى وخطف بطاقة المقعد الأفريقي في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، بعد الفوز على منتخب نيجيريا.

مباراة منتخب نيجيريا والكونغو الديمقراطية، أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب الأمير مولاي الحسن في الرباط، المغرب.

وفازت الكونغو على نيجيريا بركلات الترجيح (4-3)، بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، لتتأهل إلى الملحق العالمي، وتحافظ على آمال بلوغ كأس العالم.

تأهل منتخب الكونغو

منتخب نيجيريا تقدم مبكرًا من تسديدة ارتطمت في الدفاع ثم سكنت الشباك، عن طريق فرانك أونيكا في الدقيقة الثالثة.

لكن ميشاك إيليا استغل خطأ من دفاع نيجيريا، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 32 من الشوط الأول.

الشوط الثاني من مباراة نيجيريا ضد الكونغو، لم يشهد تسجيل أي أهداف جديدة، لينتهي بالتعادل الإيجابي (1-1)، وتذهب المواجهة إلى الشوطين الإضافيين.

وتمكن فيستون ماييلي لاعب بيراميدز، الذي شارك بديلًا في الشوط الثاني، أن يسجل هدفين، بواقع هدف في كل شوط إضافي، لكن الحكم ألغى الهدفين لوجود مخالفة.

وسجل فيستون ماييلي ركلة ترجيح ضمن 4 ركلات ناجحة منحت الكونغو الديمقراطية الانتصار على حساب نيجيريا التي سجلت 3 ركلات بنجاح فقط.

منتخب الكونغو لم يتأهل إلى كأس العالم من قبل، وتفصله الآن خطوة أخيرة قبل تحقيق إنجازًا تاريخيًا ببلوغ المونديال، وذلك حال تأهله من الملحق العالمي.

