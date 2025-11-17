حجز منتخب الكونغو الديمقراطية مقعده في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026، بعدما فاز بالمباراة النهائية في الملحق الأفريقي على حساب منتخب نيجيريا.

مباراة نيجيريا والكونغو الديمقراطية، حسمت هوية صاحب المقعد الأفريقي في الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال 2026.. طالع تفاصيل المواجهة بالكامل من هنا

مشوار منتخب الكونغو الديمقراطية

منتخب الكونغو الديمقراطية بعد تأهله إلى الملحق العالمي، ينتظر الآن إجراء القرعة، يوم الخميس 20 نوفمبر الجاري في سويسرا (الساعة 2) بتوقيت مصر.

الملحق العالمي من المقرر أن يضم 6 منتخبات، تحدد منهم الآن 3 فقط، وذلك كما يلي:

أفريقيا: الكونغو الديمقراطية.

أمريكا الجنوبية: بوليفيا.

أوقيانوسيا: كاليدونيا الجديدة.

آسيا: الإمارات أو العراق.

مباراة الذهاب انتهت بالتعادل (1-1) ومواجهة الإياب تقام غد الثلاثاء في العراق.

الكونكاكاف: لم يحدد بعد

تقام الجولة الأخيرة من التصفيات غد الثلاثاء لتحديد الترتيب النهائي، حيث يتأهل أوائل المجموعات الثلاثة للمونديال، بينما يذهب أفضل منتخبين أصحاب المراكز الثاني للمحلق العالمي.

نظام الملحق العالمي

يتأهل المنتخبين أصحاب الترتيب الأعلى، بناءً على تصنيف فيفا للمنتخبات الذي سيصدر يوم 19 نوفمبر المقبل، إلى مباراتي النهائي بشكل مباشر.

بينما المنتخبات الأربعة الأخرى، تلعب مباراتي نصف نهائي، الفائز منها يتأهل لملاقاة منتخب آخر في النهائي، على أن يتم وضع منتخبي الكونكاكاف في مسارين مختلفين.

ومن المقرر أن تلعب مباريات الملحق العالمي، خلال فترة التوقف الدولي، لشهر مارس 2026.