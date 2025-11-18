المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
18:00
الإمارات

الإمارات

مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

- -
21:30
البرازيل

البرازيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
السويد

السويد

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

- -
21:45
الدنمارك

الدنمارك

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلجيكا

بلجيكا

- -
21:45
ليشتنشتاين

ليشتنشتاين

مباريات ودية - منتخبات
المغرب

المغرب

- -
21:00
أوغندا

أوغندا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بينهم زميل جراديشار.. 10 نجوم خارج كأس العالم 2026 (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

12:01 م 18/11/2025
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg
  • عرض 10 صورة
    galleryImg

ستشهد نسخة 2026 من منافسات كأس العالم، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، غياب العديد من النجوم في البطولة المونديالية التي ستُقام الصيف المقبل.

وفي فترة التوقف الدولي الحالية، تم التأكد من غياب العديد من النجوم العالمية بعد الفشل إما في الوصول مباشرة أو الحصول على فرصة المنافسة في الملحق.

ويعتبر من أبرز الأسماء اللامعة التي ستغيب عن المونديال المقبل النجم المجري الدولي دومينيك سوبوسلاي لاعب فريق ليفربول، ليواصل المنتخب المجري غيابه عن المونديال منذ نسخة 1986.

منتخب سلوفينيا، والذي شهد تواجد نيتس جراديشار لاعب ومهاجم فريق الأهلي، سيغيب أيضًا عن المونديال القادم، حيث يُعد من أبرز لاعبيه بنجامين سيسكو مهاجم فريق مانشستر يونايتد، والحارس المخضرم أوبلاك لاعب فريق أتلتيكو مدريد.

وعلى مستوى القارة الأفريقية، سيغيب أيضًا العديد من النجوم يأتي على رأسهم المهاجم النيجيري الهداف فيكتور أوسيمين وزميله أديمولا لوكمان.

لمعرفة أبرز الأسماء الغائبة عن كأس العالم 2026.. اضغط هنا أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع.

الأهلي الدوري المصري منتخب نيجيريا فيكتور أوسيمين كأس العالم 2026 جراديشار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg