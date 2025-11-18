ستشهد نسخة 2026 من منافسات كأس العالم، والمقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، غياب العديد من النجوم في البطولة المونديالية التي ستُقام الصيف المقبل.

وفي فترة التوقف الدولي الحالية، تم التأكد من غياب العديد من النجوم العالمية بعد الفشل إما في الوصول مباشرة أو الحصول على فرصة المنافسة في الملحق.

ويعتبر من أبرز الأسماء اللامعة التي ستغيب عن المونديال المقبل النجم المجري الدولي دومينيك سوبوسلاي لاعب فريق ليفربول، ليواصل المنتخب المجري غيابه عن المونديال منذ نسخة 1986.

منتخب سلوفينيا، والذي شهد تواجد نيتس جراديشار لاعب ومهاجم فريق الأهلي، سيغيب أيضًا عن المونديال القادم، حيث يُعد من أبرز لاعبيه بنجامين سيسكو مهاجم فريق مانشستر يونايتد، والحارس المخضرم أوبلاك لاعب فريق أتلتيكو مدريد.

وعلى مستوى القارة الأفريقية، سيغيب أيضًا العديد من النجوم يأتي على رأسهم المهاجم النيجيري الهداف فيكتور أوسيمين وزميله أديمولا لوكمان.

لمعرفة أبرز الأسماء الغائبة عن كأس العالم 2026.. اضغط هنا أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع.