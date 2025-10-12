المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مصادر يلا كورة: صلاح يغيب عن حفل كاف.. وحكيمي حسم الجائزة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

05:46 م 19/11/2025
صلاح منتخب مصر

محمد صلاح - لاعب ليفربول

لن يحضر محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء، في المغرب وقرر البقاء في ليفربول.

وكشفت مصادر "يلا كورة" أن محمد صلاح لم يتم التواصل معه من الاتحاد الأفريقي طوال الأيام الماضية للتأكيد على حضوره ليقرر الغياب عن الحفل.

وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد الأفريقي استقر على منح المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الجائزة وتكريمه في بلاده.

يذكر أن محمد صلاح كان قد احتل المركز الرابع في ترتيب الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2025، بينما احتل أشرف حكيمي المركز السادس.

ولم يحصد محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في أفريقيا منذ عام 2018 عندما حسمها على حساب زميله السابق في ليفربول ساديو ماني للعام الثاني على التوالي.

أما أشرف حكيمي فكان أفضل ترتيب له في جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2023 عندما جاء ثانيا بعد النيجيري فيكتور أوسيمين، وحل وقتها محمد صلاح ثالثا.

مصر
مصر
أخبار إحصائيات
ليفربول محمد صلاح كاف حفل جوائز الأفضل

الإحصائيات

التعليقات

