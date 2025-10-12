لن يحضر محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء، في المغرب وقرر البقاء في ليفربول.

وكشفت مصادر "يلا كورة" أن محمد صلاح لم يتم التواصل معه من الاتحاد الأفريقي طوال الأيام الماضية للتأكيد على حضوره ليقرر الغياب عن الحفل.

وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد الأفريقي استقر على منح المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الجائزة وتكريمه في بلاده.

يذكر أن محمد صلاح كان قد احتل المركز الرابع في ترتيب الكرة الذهبية "بالون دور" لعام 2025، بينما احتل أشرف حكيمي المركز السادس.

ولم يحصد محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في أفريقيا منذ عام 2018 عندما حسمها على حساب زميله السابق في ليفربول ساديو ماني للعام الثاني على التوالي.

أما أشرف حكيمي فكان أفضل ترتيب له في جائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2023 عندما جاء ثانيا بعد النيجيري فيكتور أوسيمين، وحل وقتها محمد صلاح ثالثا.