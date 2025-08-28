المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

سكالوني: فكرت في اعتزال التدريب بعد كأس العالم

وسام محمد

كتب - وسام محمد

06:54 م 28/08/2025
سكالوني

سكالوني

كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أنه فكر في اعتزال التدريب.

وقال سكالوني في تصريحات نقلتها صحفية موندو ديبورتيفو الإسبانية: "بعد قطر، كانت هناك فترة كنت فيها منهكًا وكنت بحاجة إلى الاستشفاء بطريقة ما وفكرت بترك التدريب، اليوم أنا أكثر استرخاءً بكثير".

وأضاف: "أفضل ما حدث لي على الإطلاق هو الفوز بكأس العالم مع الأولاد، وليس أكثر من ذلك، إنه أمر حدث وسيبقى، لا أشعر بأي حال من الأحوال بأنني أكثر من مجرد مدرب، كنت واضحًا منذ البداية أنه من الضروري تحقيق التوازن في الانتصارات والهزائم".

وتابع: "كان هناك العديد من اللاعبين الأفضل مني، لكنهم بقوا هنا ولم يحبوا السفر، اللاعبون العظماء لم ينجحوا لأنهم لم يكن لديهم من يدعمهم".

وشدد: : "لا أحد يستطيع أن يجهزك للتخلي عن كرة القدم، كنت أعتقد أن الأمور ستكون أسوأ، لكن زوجتي تستحق الثناء دائمًا تقريبًا لأنها تفهمت الوضع وساعدتني".

وواصل: "عليك تعويض جزء ناقص بجزء آخر، تركت كرة القدم وبدأت ركوب الدراجات بعد شهرين، لا أعرف كيف يفعل ذلك الشباب الذين لا يفعلون شيئًا آخر، عليّ التدرب".

وأتم: "التنس والشطرنج بالمقارنة مع كرة القدم، فالأولى هي رياضة فردية ويمكن أن يكون للمباريات الفردية فيها تأثير أكبر بكثير، والثانية هي رياضة تخطط فيها لشيء ما، وخصمك لشيء آخر، وكل ما أعددته قد لا يكون يستحق العناء".

وتوج سكالوني بلقب كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين في قطر.

 

الأرجنتين كأس العالم 2022 سكالوني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg