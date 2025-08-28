سكالوني: فكرت في اعتزال التدريب بعد كأس العالم

كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، أنه فكر في اعتزال التدريب.

وقال سكالوني في تصريحات نقلتها صحفية موندو ديبورتيفو الإسبانية: "بعد قطر، كانت هناك فترة كنت فيها منهكًا وكنت بحاجة إلى الاستشفاء بطريقة ما وفكرت بترك التدريب، اليوم أنا أكثر استرخاءً بكثير".

وأضاف: "أفضل ما حدث لي على الإطلاق هو الفوز بكأس العالم مع الأولاد، وليس أكثر من ذلك، إنه أمر حدث وسيبقى، لا أشعر بأي حال من الأحوال بأنني أكثر من مجرد مدرب، كنت واضحًا منذ البداية أنه من الضروري تحقيق التوازن في الانتصارات والهزائم".

وتابع: "كان هناك العديد من اللاعبين الأفضل مني، لكنهم بقوا هنا ولم يحبوا السفر، اللاعبون العظماء لم ينجحوا لأنهم لم يكن لديهم من يدعمهم".

وشدد: : "لا أحد يستطيع أن يجهزك للتخلي عن كرة القدم، كنت أعتقد أن الأمور ستكون أسوأ، لكن زوجتي تستحق الثناء دائمًا تقريبًا لأنها تفهمت الوضع وساعدتني".

وواصل: "عليك تعويض جزء ناقص بجزء آخر، تركت كرة القدم وبدأت ركوب الدراجات بعد شهرين، لا أعرف كيف يفعل ذلك الشباب الذين لا يفعلون شيئًا آخر، عليّ التدرب".

وأتم: "التنس والشطرنج بالمقارنة مع كرة القدم، فالأولى هي رياضة فردية ويمكن أن يكون للمباريات الفردية فيها تأثير أكبر بكثير، والثانية هي رياضة تخطط فيها لشيء ما، وخصمك لشيء آخر، وكل ما أعددته قد لا يكون يستحق العناء".

وتوج سكالوني بلقب كأس العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين في قطر.