المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ميسي يعود لقائمة الأرجنتين خلال معسكر سبتمبر

وسام محمد

كتب - وسام محمد

11:28 م 28/08/2025
ميسي

ميسي

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قائمة منتخب بلاده، لخوض الجولتين الأخيرتين من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب الأرجنتين أمام فنزويلا يوم 4 سبتمبر المقبل، والإكوادور، يوم 10 من الشهر ذاته.

وشهدت قائمة منتخب الأرجنتين، عودة ليونيل ميسي قائد المنتخب، حيث إنه كان قد غاب عن فترة التوقف الدولي الماضية.

قائمة الأرجنتين

وجاءت قائمة الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى:إيميليانو مارتينيز، والتر بنيتيز، جيرونيمو رولي.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، ناويل مولينا، جونزالو مونتييل، ليوناردو بالردي، خوان فويث، نيكولاس تاليافيكو، ماركوس أكونيا، خوليو سولر.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، إثيكيل بالاسيوس، آلان باريلا، لياندرو باريديس، تياجو ألمادا، نيكولاس باث، رودريغو دي بأول، جيوفاني لو ثيلسو، كلاوديو إتشبري، فرانكو ماستانتونو، بالنتين كاربوني.

خط الهجوم: جوليانو سيميوني، جوليان ألفاريز، نيكولاس جونزاليس، ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، خوسيه مانويل لوبيز.

الأرجنتين تتأهل إلى كأس العالم

وضمن منتخب الأرجنتين التأهل إلى نهائيات كأس العالم، حيث يتصدر الترتيب برصيد 35 نقطة.

 

الأرجنتين
الأرجنتين
أخبار إحصائيات
كأس العالم الأرجنتين ميسي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg