ميسي يعود لقائمة الأرجنتين خلال معسكر سبتمبر

أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، قائمة منتخب بلاده، لخوض الجولتين الأخيرتين من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويلعب منتخب الأرجنتين أمام فنزويلا يوم 4 سبتمبر المقبل، والإكوادور، يوم 10 من الشهر ذاته.

وشهدت قائمة منتخب الأرجنتين، عودة ليونيل ميسي قائد المنتخب، حيث إنه كان قد غاب عن فترة التوقف الدولي الماضية.

قائمة الأرجنتين

وجاءت قائمة الأرجنتين كالتالي:

حراسة المرمى:إيميليانو مارتينيز، والتر بنيتيز، جيرونيمو رولي.

خط الدفاع: كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، ناويل مولينا، جونزالو مونتييل، ليوناردو بالردي، خوان فويث، نيكولاس تاليافيكو، ماركوس أكونيا، خوليو سولر.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، إثيكيل بالاسيوس، آلان باريلا، لياندرو باريديس، تياجو ألمادا، نيكولاس باث، رودريغو دي بأول، جيوفاني لو ثيلسو، كلاوديو إتشبري، فرانكو ماستانتونو، بالنتين كاربوني.

خط الهجوم: جوليانو سيميوني، جوليان ألفاريز، نيكولاس جونزاليس، ليونيل ميسي، لاوتارو مارتينيز، خوسيه مانويل لوبيز.

الأرجنتين تتأهل إلى كأس العالم

وضمن منتخب الأرجنتين التأهل إلى نهائيات كأس العالم، حيث يتصدر الترتيب برصيد 35 نقطة.